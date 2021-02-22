Кримський міст опинився під загрозою через льодовий колапс

Кримський міст між Росією та тимчасово окупованим півостровом опинився під загрозою руйнування. Причина – зледеніння Азовського моря та потужні снігопади.

Журналіст зазначив, що висота сніжного покриву у Керчі досягла 47 сантиметрів. Такою є ситуація і в Краснодарському краї Росії.

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Кримський міст під загрозою

Чи витримає цю весну "гордість" Путіна – Кримський міст? Азовське море замерзло, весь цей сніг лежить і пресується на поверхні льодового покриву, а це – величезна маса криги,

– написав Пенчук.

Він заявив, що зазвичай, коли приходить тепло, то починається льодостав, а величезні брили криги залежно від напрямку вітру ходять з Чорного до Азовського моря та навпаки.

"Гарне буде випробування для Кримського мосту та його опор", – додав журналіст.

Пенчук також нагадав, що рух конструкцією через негоду перекритий уже протягом кількох днів. А неготовність Кримського мосту до екстремальних погодних умов визнають навіть кримські пропагандисти.

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Що кажуть окупанти

На ресурсі "Аргументи тижня – Крим" написали, що стратегічна споруда виявилася готовою до роботи лише в літніх умовах.

Закрили рух Кримським мостом – його захищеності не вистачило, щоб протистояти негоді. Але ж під час відкриття йшлося про якусь супер-пупер протиожеледну систему, яка не завдає шкоди екології. І де вона?

– обурюються на окупованому півострові.

Та додають, що через відсутність паркувальних майданчиків автівки змушені стояти на "Тавриді", з'їздів з якої немає "деколи довгі десятки кілометрів".