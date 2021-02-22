Кримський міст опинився під загрозою через льодовий колапс
Кримський міст між Росією та тимчасово окупованим півостровом опинився під загрозою руйнування. Причина – зледеніння Азовського моря та потужні снігопади.
Джерело:Фейсбук Борис Пенчук
Журналіст зазначив, що висота сніжного покриву у Керчі досягла 47 сантиметрів. Такою є ситуація і в Краснодарському краї Росії.
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Кримський міст під загрозою
Чи витримає цю весну "гордість" Путіна – Кримський міст? Азовське море замерзло, весь цей сніг лежить і пресується на поверхні льодового покриву, а це – величезна маса криги,
– написав Пенчук.
Він заявив, що зазвичай, коли приходить тепло, то починається льодостав, а величезні брили криги залежно від напрямку вітру ходять з Чорного до Азовського моря та навпаки.
"Гарне буде випробування для Кримського мосту та його опор", – додав журналіст.
Пенчук також нагадав, що рух конструкцією через негоду перекритий уже протягом кількох днів. А неготовність Кримського мосту до екстремальних погодних умов визнають навіть кримські пропагандисти.
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Що кажуть окупанти
На ресурсі "Аргументи тижня – Крим" написали, що стратегічна споруда виявилася готовою до роботи лише в літніх умовах.
Закрили рух Кримським мостом – його захищеності не вистачило, щоб протистояти негоді. Але ж під час відкриття йшлося про якусь супер-пупер протиожеледну систему, яка не завдає шкоди екології. І де вона?
– обурюються на окупованому півострові.
Та додають, що через відсутність паркувальних майданчиків автівки змушені стояти на "Тавриді", з'їздів з якої немає "деколи довгі десятки кілометрів".
Що відомо про Кримський міст?Це незаконна споруда між Кримом, окупованим Росією, та півостровом Тамань у Росії. Його довжина становить 19 кілометрів, вартість – 228 мільярдів рублів. Рух автомобілів по ньому відкрили 15 травня 2018 року.
Відтоді в окупантів часто виникають проблеми з мостом. Наприклад, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується: одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – підіймаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.
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