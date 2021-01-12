Окупанти протримали кримських татар 9 годин на мосту у мороз: причина – фото, відео
У Ростові-на-Дону о 10 годині ранку 12 січня відбудеться судовий процес у справі "Хізб ут-Тахрір". Трьом фігурантам Білогорської групи мають оголосити несправедливі вироки. Через це ще з вечора 11 січня кримські татари вирушили у російське місто, аби підтримати своїх земляків. Втім, на Кримському мосту силовики їх затримали.
Затримання кримських татар
Силовики на блок-пості зупиняли лише автомобілі на кримських номерах. Вони забирали у водіїв документи на авто та водійське посвідчення. Про це повідомляє "Крымская солидарность".
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Люди їхали підтримати своїх земляків, але їх затримали на кримському мосту, на посту і нікого не пропускають. Забрали документи на авто, права. Нібито встановлюють особистості,
– розповів автор відео.
Близько 120 кримських татар провели на мосту 9 годин. Серед них були люди від 16 до 67 років.
58-річному чоловіку стало погано, для нього викликали швидку допомогу.
"Люди перебувають у себе вдома, а них забрали документи, затримують, обмежили у свободі. Ми змерзли", – обурився затриманий чоловік.
Дивіться відео з місця затримання кримських татар:
Близько 05:30 силовики почали віддавати людям їхні документи. Втім, у Ростов-на-Дону їх все одно не впускають. Активістам дозволили їхати лише в одному напрямку – у Крим.
Кримських татар не пропустили у Ростов-на-Дону / Фото "Крымская солидарность"
Справа "Хізб ут-Тахрір": що відомо
- "Хізб ут-Тахрір" – це ісламська політична партія, яку Росія визнала терористичною та заборонила. Однак у багатьох країнах світу вона діє без жодних обмежень.
- У причетності до цієї партії окупанти звинувачують 25 кримськотатарських громадських активістів.
- 12 січня суд має винести вироки Різе та Енверу Омерову, а також Айдеру Джеппарову, яких заарештували у справі через тероризм.
- Матеріали "справи" містять аудіозаписи, на яких зафіксовано, що засуджені вели дискусії на релігійні та політичні теми.
- Обвинувачення вимагає ув'язнити чоловіків на 13 – 19 років.
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