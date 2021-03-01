У США наважились, поки в Україні бояться: у справі Коломойського – гучні новини

У лютому в окружному суді Південного округу Флорида відбулось слухання у справі проти Ігоря Коломойського. Представниця Мін'юсту США заявила, що висунення кримінального обвинувачення Коломойському перебуває "на фінішній прямій".
Джерело: "Чесна політика" на 24 каналі
Ігорю Коломойському довелося терміново рятувати свого колишнього менеджера, який має всі ключі "від шафи зі скелетами" олігарха. У лютому при спробі вильоту з України на чартерному рейсі затримали Володимира Яценка – першого заступника голови "Приватбанку" перед його націоналізацією.
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Відбувся витік інформації, щоправда, невідомо, на якому рівні. Вже через 1 годину після того, як очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова підписала підозру, фігурант завантажувався на чартерний рейс літака, який стояв у аеропорті Дніпра, що неофіційно контролюється Коломойським.
Для втечі з України використовувався безпосередньо літак Коломойського. Це повітряне судно Хоккер, що належить компанії "Роза вітрів". Її співвласником є Ігор Коломойський через кіпрську компанію Bregenzer Limited, яка володіє половиною активів авіакомпанії.
Володимир Яценко намагався втекти з України / Фото з фейсбуку Володимира Яценка
Такий важливий для олігарха Яценко був єдиним пасажиром і він мав тікати до Відня за вже перевіреною схемою – щойно виникають ризики для затримання когось із ще живих фігурантів оборудок олігарха, вони вирішують втекти з України.
Так, раніше тікали з України ключовий юрист в офшорній імперії Коломойського Тимур Новіков або колишній директор Укртранснафти Олександр Лазорко, який викачав технічну нафту та віддав її на комбінати Коломойського для зберігання, спустошуючи державні кишені в інтересах олігарха.
Колишній директор Укртранснафти Олександр Лазорко / Фото "Під прицілом"
Також встиг зникнути з України і безпосередньо голова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет, який управляв фінансовою установою перед її націоналізації. Йому також вручено підозру.
Літак з Яценком так і не встиг вивезти фігуранта справи з України – його розвернули в районі Кам'янця-Подільського, за 15 хвилин до перетину кордону авіапростору України. Після того у аеропорту "Бориспіль" його затримали та вручили підозру.
Олександр Дубілет управляв "Приватбанком" перед його націоналізацією / Фото gorod.dp.ua
Окрім Яценка та екскерівника "Приватбанку" Дубілету, підозру отримала Олена Бичихіна, колишня керівниця одного з підрозділів "Приватбанку", департаменту фінансового менеджменту.
Їм інкримінують розтрату 136 мільйонів гривень. Якщо дослівно, то "шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні". Мовиться про схему, за якою Коломойський напередодні втрати "Приватбанку" вирішив ще трохи вкрасти грошей.
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Ця трійця у грудні 2016 року, усвідомлюючи, що "Приватбанк" не врятувати і що незабаром він його визнали неплатоспроможним та передали під контроль держави, зробили останній "хапок". За словами слідчих, вони "підготували та реалізували злочинний план розтрати грошей фінустанови".
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План полягав у тому, щоб "заднім числом" нарахувати і виплатити додаткові винагороди одному з клієнтів банку – пов'язаній з Коломойським страховій компанії "Інгосстрах", яка мала там депозит.
Транші пішли під виглядом начебто індексації у зв'язку із ростом курсу гривні до долара США. Втім виплата такої комісії мала бути гарантована хоч якимись договорами, яких не було.
Щоб прикрити розтрату коштів "Приватбанку", Дубілет, Яценко і Бичихіна надали законного вигляду виведенню 136 мільйонів. Вони посилались на рішення кредитного комітету банку 2014 року, насправді підроблене "заднім числом". Друге рішення кредитного комітету зробили в останні дні, коли "Приватбанк" доживав в руках Коломойського у грудні 2016 року.
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На важливість цих фігурантів для Коломойського вказує і те, що майже миттєво зібрали гроші на порятунок з тюрми єдиного, хто потрапив у руки правосуддя – Яценка. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою у вигляді застави, у розмірі 52 мільйони 210 тисяч гривень.
Коли підсудного попросили озвучити свою версію втечі на приватному літаку, він не знайшов нічого кращого, ніж послатися на пандемію.
З моменту початку карантину і інфекції ковід, я, як людина, яка може постраждати в більшою мірою від цього захворювання, пересувався виключно орендованими літаками. Ця поїздка не є унікальною. Це елемент способу життя,
– пояснив свою втечу Володимир Яценко.
Про те, що підлеглому Коломойського готують підозру, стало відомо і самому олігарху. Стався витік інформації, тому що фірма, на яку вивели 136 мільйонів, раптом вирішила повернути ці гроші назад.
У такий спосіб, намагаються нівелювати матеріальний склад злочину. Щоправда, націоналізований "Приватбанк" не прийняв ці кошти назад, адже для цього немає юридичних підстав.
Проблеми в Коломойського не тільки в Україні, але і в Америці. Джерела повідомляють, що у лютому, під час слухання в окружному суді Південного округу Флорида, представниця Міністерства юстиції США сказала, що висунення кримінального обвинувачення Ігорю Коломойському перебуває "на фінішній прямій".
Стала відомою і стратегія захисту Коломойського і Геннадія Боголюбова в Америці. Вона заснована на тому, що, оскільки вони не переслідуються в Україні, то їм не можна пред'являти відмивання грошей і в США.
У США заявляють, що поведінка Коломойського та Боголюбова порушила український кримінальний кодекс. Однак уряд Америки не стверджує, бо не може стверджувати, що Коломойський та Боголюбов були засуджені в Україні за будь-які злочини,
– зауважили адвокати Коломойського.
Про це ідеться в клопотанні адвокатів Моті Корфа та Урі Лейбера, партнерів Коломойського з американськими паспортами, поданими до суду в Флориді.
Тому Коломойський так активно гальмує будь-які розслідування в Україні, щоб в Америці це використовувати, як аргумент захисту. Через це важливо, що відбулося вручення перших 3 підозр по справі "Приватбанку" в Україні.До слова. Претензії до Коломойського в США обмежені подачею цивільних позовів про конфіскацію майна, об'єктів нерухомості в 3 штатах: у Техасі, Кентуккі та Огайо.
Мін'юст Америки називає придбання цього майна способом "відмивання грошей", виведених з "Приватбанку". Для конфіскації треба менш ґрунтовна доказова база, ніж для кримінального переслідування з подальшим ув'язненням. Тому Мін'юст Америки поки рухається шляхом цивільних позовів.
До початку судового розгляду про конфіскацію майна, Коломойський втратив флагмана своєї нерухомості – багатоповерхову будівлю 55 Public Square в місті Клівленд, штат Огайо.
Щодо цього об'єкта поданий позов Мін'юсту США про конфіскацію, як об'єкта "відмивання грошей" через фірму Optima. Федеральний суддя одобрив продаж хмарочосу. Його новим власником стане K & D Group.
55 Public Square в місті Клівленд, штат Огайо / Фото "Главком"
За будівлю фірма заплатить 17 мільйонів доларів, але Коломойський нічого з цих грошей не отримає. Суддя Марсія Кук в Майамі дала добро продати будівлю новим власникам після того, як федеральні прокурори повідомили, що вони схвалюють продаж будівлю K & D Group.
Раніше компанія Коломойського, яка володіла будинком, оголосила дефолт по іпотеці і заборгувала понад 14 мільйонів доларів перед американськими банками, а також понад 1,1 мільйона доларів у вигляді несплачених податків і штрафів.
Український олігарх занапастив свій об'єкт у Америці: на момент продажу в будівлі було зайнято близько 40% офісних площ. Гараж перебуває в аварійному стані.
Саме наявність нерухомості в США дозволила Коломойському прилаштувати сина до американського університету, де він грав за баскетбольну команду. Щоправда, щойно почалися проблеми в олігарха, як син теж залишив американські терени. Саме в цьому хмарочосі в Клівленді відбувалися гучні обшуки у офісі компанії Коломойського "Оптима".
Представник Міністерства юстиції Шай Бронштейн заявив, що продаж допоможе зберегти максимальну вартість власності, уникнувши необхідності оплачувати штрафи, пов'язані з іпотекою, податками на нерухомість і витратами на обслуговування. Optima переведе чисту виторг від продажу на рахунок федерального уряду, бо суддя може вимагати конфіскацію грошей пізніше.Зверніть увагу. Об'єкт в Клівленді був придбаний за незаконно привласнені гроші з "Приватбанку". Гроші мали йти на потреби Південного гірничо-збагачувального комбінату, який частково належав Коломойському, а натомість переправлялися в Америку.
Уряд США стверджує, що хмарочос Коломойського в Клівленлі підлягає конфіскації в зв'язку з порушенням федерального законодавства про "відмивання грошей", використовуючи злочинні доходи за допомогою банківських рахунків підставних компаній. Перш за все, мовиться про рахунки цих прокладок в кіпрському відділенні "Приватбанку", після чого кошти "переганяли" в США.
Мовиться не тільки про свободу Коломойського та його активи, але і честь американської юстиції, яка пішла в атаку на олігарха до того, як наважилася сама Україна. Юридична боротьба лише починається.