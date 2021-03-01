У лютому в окружному суді Південного округу Флорида відбулось слухання у справі проти Ігоря Коломойського. Представниця Мін'юсту США заявила, що висунення кримінального обвинувачення Коломойському перебуває "на фінішній прямій".

Джерело: "Чесна політика" на 24 каналі

Ігорю Коломойському довелося терміново рятувати свого колишнього менеджера, який має всі ключі "від шафи зі скелетами" олігарха. У лютому при спробі вильоту з України на чартерному рейсі затримали Володимира Яценка – першого заступника голови "Приватбанку" перед його націоналізацією.

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Невдала втеча Яценка

Відбувся витік інформації, щоправда, невідомо, на якому рівні. Вже через 1 годину після того, як очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова підписала підозру, фігурант завантажувався на чартерний рейс літака, який стояв у аеропорті Дніпра, що неофіційно контролюється Коломойським.

Для втечі з України використовувався безпосередньо літак Коломойського. Це повітряне судно Хоккер, що належить компанії "Роза вітрів". Її співвласником є Ігор Коломойський через кіпрську компанію Bregenzer Limited, яка володіє половиною активів авіакомпанії.



Володимир Яценко намагався втекти з України / Фото з фейсбуку Володимира Яценка

Такий важливий для олігарха Яценко був єдиним пасажиром і він мав тікати до Відня за вже перевіреною схемою – щойно виникають ризики для затримання когось із ще живих фігурантів оборудок олігарха, вони вирішують втекти з України.

Кому вдалось втекти з України

Так, раніше тікали з України ключовий юрист в офшорній імперії Коломойського Тимур Новіков або колишній директор Укртранснафти Олександр Лазорко, який викачав технічну нафту та віддав її на комбінати Коломойського для зберігання, спустошуючи державні кишені в інтересах олігарха.



Колишній директор Укртранснафти Олександр Лазорко / Фото "Під прицілом"

Також встиг зникнути з України і безпосередньо голова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет, який управляв фінансовою установою перед її націоналізації. Йому також вручено підозру.

Літак з Яценком так і не встиг вивезти фігуранта справи з України – його розвернули в районі Кам'янця-Подільського, за 15 хвилин до перетину кордону авіапростору України. Після того у аеропорту "Бориспіль" його затримали та вручили підозру.



Олександр Дубілет управляв "Приватбанком" перед його націоналізацією / Фото gorod.dp.ua

Окрім Яценка та екскерівника "Приватбанку" Дубілету, підозру отримала Олена Бичихіна, колишня керівниця одного з підрозділів "Приватбанку", департаменту фінансового менеджменту.

Їм інкримінують розтрату 136 мільйонів гривень. Якщо дослівно, то "шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні". Мовиться про схему, за якою Коломойський напередодні втрати "Приватбанку" вирішив ще трохи вкрасти грошей.

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Команда Коломойського реалізувала злочинний план

Ця трійця у грудні 2016 року, усвідомлюючи, що "Приватбанк" не врятувати і що незабаром він його визнали неплатоспроможним та передали під контроль держави, зробили останній "хапок". За словами слідчих, вони "підготували та реалізували злочинний план розтрати грошей фінустанови".

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План полягав у тому, щоб "заднім числом" нарахувати і виплатити додаткові винагороди одному з клієнтів банку – пов'язаній з Коломойським страховій компанії "Інгосстрах", яка мала там депозит.

Транші пішли під виглядом начебто індексації у зв'язку із ростом курсу гривні до долара США. Втім виплата такої комісії мала бути гарантована хоч якимись договорами, яких не було.

Як вдалось вивести 136 мільйонів гривень

Щоб прикрити розтрату коштів "Приватбанку", Дубілет, Яценко і Бичихіна надали законного вигляду виведенню 136 мільйонів. Вони посилались на рішення кредитного комітету банку 2014 року, насправді підроблене "заднім числом". Друге рішення кредитного комітету зробили в останні дні, коли "Приватбанк" доживав в руках Коломойського у грудні 2016 року.

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На важливість цих фігурантів для Коломойського вказує і те, що майже миттєво зібрали гроші на порятунок з тюрми єдиного, хто потрапив у руки правосуддя – Яценка. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою у вигляді застави, у розмірі 52 мільйони 210 тисяч гривень.

Причина втечі Яценка з України

Коли підсудного попросили озвучити свою версію втечі на приватному літаку, він не знайшов нічого кращого, ніж послатися на пандемію.

З моменту початку карантину і інфекції ковід, я, як людина, яка може постраждати в більшою мірою від цього захворювання, пересувався виключно орендованими літаками. Ця поїздка не є унікальною. Це елемент способу життя,

– пояснив свою втечу Володимир Яценко.

Про те, що підлеглому Коломойського готують підозру, стало відомо і самому олігарху. Стався витік інформації, тому що фірма, на яку вивели 136 мільйонів, раптом вирішила повернути ці гроші назад.

У такий спосіб, намагаються нівелювати матеріальний склад злочину. Щоправда, націоналізований "Приватбанк" не прийняв ці кошти назад, адже для цього немає юридичних підстав.

Коломойського судять в Америці

Проблеми в Коломойського не тільки в Україні, але і в Америці. Джерела повідомляють, що у лютому, під час слухання в окружному суді Південного округу Флорида, представниця Міністерства юстиції США сказала, що висунення кримінального обвинувачення Ігорю Коломойському перебуває "на фінішній прямій".

Стала відомою і стратегія захисту Коломойського і Геннадія Боголюбова в Америці. Вона заснована на тому, що, оскільки вони не переслідуються в Україні, то їм не можна пред'являти відмивання грошей і в США.

У США заявляють, що поведінка Коломойського та Боголюбова порушила український кримінальний кодекс. Однак уряд Америки не стверджує, бо не може стверджувати, що Коломойський та Боголюбов були засуджені в Україні за будь-які злочини,

– зауважили адвокати Коломойського.

Зверніть увагу. Щодо "Приватбанку" Ігоря Коломойського та Боголюбова навіть не висували кримінальні обвинувачення в Україні.

Про це ідеться в клопотанні адвокатів Моті Корфа та Урі Лейбера, партнерів Коломойського з американськими паспортами, поданими до суду в Флориді.

Коломойський гальмує розслідування

Тому Коломойський так активно гальмує будь-які розслідування в Україні, щоб в Америці це використовувати, як аргумент захисту. Через це важливо, що відбулося вручення перших 3 підозр по справі "Приватбанку" в Україні.

До слова. Претензії до Коломойського в США обмежені подачею цивільних позовів про конфіскацію майна, об'єктів нерухомості в 3 штатах: у Техасі, Кентуккі та Огайо.

Мін'юст Америки називає придбання цього майна способом "відмивання грошей", виведених з "Приватбанку". Для конфіскації треба менш ґрунтовна доказова база, ніж для кримінального переслідування з подальшим ув'язненням. Тому Мін'юст Америки поки рухається шляхом цивільних позовів.

Будівля 55 Public Square

До початку судового розгляду про конфіскацію майна, Коломойський втратив флагмана своєї нерухомості – багатоповерхову будівлю 55 Public Square в місті Клівленд, штат Огайо.

Щодо цього об'єкта поданий позов Мін'юсту США про конфіскацію, як об'єкта "відмивання грошей" через фірму Optima. Федеральний суддя одобрив продаж хмарочосу. Його новим власником стане K & D Group.



55 Public Square в місті Клівленд, штат Огайо / Фото "Главком"

За будівлю фірма заплатить 17 мільйонів доларів, але Коломойський нічого з цих грошей не отримає. Суддя Марсія Кук в Майамі дала добро продати будівлю новим власникам після того, як федеральні прокурори повідомили, що вони схвалюють продаж будівлю K & D Group.

Раніше компанія Коломойського, яка володіла будинком, оголосила дефолт по іпотеці і заборгувала понад 14 мільйонів доларів перед американськими банками, а також понад 1,1 мільйона доларів у вигляді несплачених податків і штрафів.

Український олігарх занапастив свій об'єкт у Америці: на момент продажу в будівлі було зайнято близько 40% офісних площ. Гараж перебуває в аварійному стані.

Саме наявність нерухомості в США дозволила Коломойському прилаштувати сина до американського університету, де він грав за баскетбольну команду. Щоправда, щойно почалися проблеми в олігарха, як син теж залишив американські терени. Саме в цьому хмарочосі в Клівленді відбувалися гучні обшуки у офісі компанії Коломойського "Оптима".

Продаж хмарочосу

Представник Міністерства юстиції Шай Бронштейн заявив, що продаж допоможе зберегти максимальну вартість власності, уникнувши необхідності оплачувати штрафи, пов'язані з іпотекою, податками на нерухомість і витратами на обслуговування. Optima переведе чисту виторг від продажу на рахунок федерального уряду, бо суддя може вимагати конфіскацію грошей пізніше.

Зверніть увагу. Об'єкт в Клівленді був придбаний за незаконно привласнені гроші з "Приватбанку". Гроші мали йти на потреби Південного гірничо-збагачувального комбінату, який частково належав Коломойському, а натомість переправлялися в Америку.

Уряд США стверджує, що хмарочос Коломойського в Клівленлі підлягає конфіскації в зв'язку з порушенням федерального законодавства про "відмивання грошей", використовуючи злочинні доходи за допомогою банківських рахунків підставних компаній. Перш за все, мовиться про рахунки цих прокладок в кіпрському відділенні "Приватбанку", після чого кошти "переганяли" в США.

Мовиться не тільки про свободу Коломойського та його активи, але і честь американської юстиції, яка пішла в атаку на олігарха до того, як наважилася сама Україна. Юридична боротьба лише починається.

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