Кримчанам спростили доступ до судів: їхати у столицю вже не треба

Громадяни України, які проживають в окупованому Криму, матимуть спрощений доступ до правосуддя. Кримчанам не доведеться їхати у Київ, якщо вони потребуватимуть звернутися у суд.

Відтак люди не витрачатимуть час та гроші для участі в судовому засіданні у столиці. Відповідний закон ухвалила Рада 4 березня, а 23 – підписав Володимир Зеленський.

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Спрощений доступ до суду: що зміниться

Завдяки цьому рішенню, жителі Криму зможуть у будь-який момент звернутися до суду на Херсонщині для розгляду цивільної справи за його позовом.

Зазначається, що водночас залишається чинною норма закону, згідно з якою цивільні справи, підсудні місцевим судам, що розташовані в Криму та Севастополі, розглядаються загальними судами міста Києва.

Закон має сприяти посиленню державного захисту прав громадян. Авторами є Руслан Горбенко та Тарас Тарасенко.

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