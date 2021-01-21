У мирному 2012-му, коли зафіксовано найуспішніший турсезон, під час Євро-2012, Крим прийняв 6 млн 150 тис. туристів. У 2020-му "ковідному", "безводному", "окупаційному" році, за заявою кримської "влади", півострів прийняв 6 млн 300 тис. туристів. Що тут не так?

Згідно з "російською статистикою" в 2020 році Крим відвідали 6,3 млн туристів. З переваг щодо попередніх п'яти років зазначу два:

1. Якраз завершилося будівництво траси "Таврида", тобто Крим став доступнішим для росіян.

2. 20 млн росіян не дозволили поїхати за кордон, тому дехто з них обрав Крим.

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Туристичний сезон в Криму-2020

Але є ще й такі чинники:

1. Крим як і раніше є "сірою" зоною на мапі світу, тож курорт тільки для громадян країни-агресора. Це істотне обмеження. До окупації з РФ приїздило до Криму не більше 1,3 млн відпочивальників, притім що тоді було зручне і коротке залізничне сполучення через територію України і "щастя подорожі" в плацкарті залізницею було удвічі коротшим, ніж зараз.

2. В'їзд українців на півострів цьогоріч було закрито майже весь рік. До окупації Крим приймав понад 4,5 млн відпочивальників з материкової України, з 2015 року українців стало в 20 разів менше, але все ж до 200 тис. щорічно оздоровлювалися на кримських курортах. У 2020 році український турпотік – 0.

3. Пандемія. Як же не згадати, адже весь світовий турбізнес завмер на рік. Застиг і турбізнес в РФ, і про значні втрати заявляли всі туристичні регіони. У травні 2020-го Аксьонов заявив, що туристичний сезон в Криму в цьому році "навряд чи відбудеться", і закликав марно не обнадіювати готельєрів, які вкладають гроші в підготовку до курортного сезону. До цього він погрожував "жорсткими перевірками" всіх, хто "таємно прийматиме туристів". Загалом окупаційна влада досить переконливо обіцяла повний стоп туризму на 2020 рік.

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4. Реальне зниження пасажирського потоку (і як наслідок, туристичних потоків) в РФ. За їхніми ж даними, внутрішній авіапотік у 2020-му знизився в середньому на 48%, причому рекордне падіння абсолютно у всіх аеропортах, а безпосередньо аеропорт (колись міжнародний) "Сімферополь" констатував падіння на 37%. Пасажиропотік залізничним транспортом, за даними РЖД, впав на 42%. Ці факти просто не можуть не відобразитися на потоках росіян до Криму.

5. Проблема з питною водою в 2020 році для мого рідного півострова стала нагальною, як 50 років тому. Засуха, про незворотність якої було відомо ще в лютому 2020-го, застала зненацька окупаційну владу. Без Північно-Кримського каналу, яким надходило до Криму 1,3 млрд кубометрів дніпровської води, жити і розвиватися в Криму складно. Розвиватися неможливо – це точно, а жити в принципі можна. Власної питної води жителям Криму, в принципі, на життєві потреби вдосталь (потреба майже 300 млн куб, наявність власних водоресурсів – десь 370 млн куб), але для цього потрібно провести повний капремонт та реконструкцію водної інфраструктури ЖКГ, оскільки зараз там втрати води через діряві мережі сягають до 60%. Загалом це тема окремої розмови. Суть фактора в тому, що цілий рік у всіх ЗМІ (зокрема, "ЗМІ" РФ) активно "розжовували" теми "вода в Криму на кілька годин", "посуха залишила Крим без питної води", "кримчани страждають без води", ну, тобто теми, які зовсім не спонукають туристів вирушати родиною до Криму.

У мирному 2012-му, коли зафіксовано найуспішніший турсезон, під час Євро-2012, Крим прийняв 6 млн 150 тис. туристів. У 2020-му "ковідному", "безводному", "окупаційному" році, за заявою кримської "влади", півострів прийняв 6 млн 300 тис. туристів.

Аксьонов – брехунець-фантаст, що живе у власному вигаданому світі.

А в реальному світі перебуває туристична галузь Криму, яка вже зазнає економічного краху. Це понад 40 тисяч людей, зайнятих безпосередньо в готелях і санаторіях, та ще до 200 тисяч зайнятих в 50 суміжних галузях – це транспорт, сільське господарство, торгівля, громадське харчування та ін. Сподіватися їм варто тільки на себе.

За результатами моніторингу кримського турбізнесу в окупації, який ми проводимо вже 6 років, Крим в 2020 році прийняв рекордно низьку кількість туристів – півмільйона людей.

Вперше в історії туризму. Цей факт на півострові побоялися навіть оприлюднювати.

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P. S. Турсезон в Україні був вкрай складним, провальним, як і в усьому світі. Майже 10% підприємств індустрії гостинності збанкрутували, закрилися. Цей факт зрозумілий і визнаний всіма. Готельєри, гіди, ресторатори, підприємці в 2020-му неодноразово виходили на вулиці, щоб звернути увагу влади на свої проблеми. І влада йшла назустріч. Десятки кроків, як результат діалогу. Діалогу не завжди приємного. Але право бути почутим в українського турбізнесу є, а в РФ – немає.

Джерело: Facebook