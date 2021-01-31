Монстри захопили Крим не назавжди: українські дипломати висміяли російських у Британії
Посольство Росії у Великій Британії чомусь вирішило заявити у твіттері, що Крим – це Росія. Природно, що у відповідь росіяни отримали на горіхи не тільки від українських дипломатів, а й від власних читачів.
Джерело: 24 канал
Зранку 30 січня посольство Росії у Великій Британії вирішило привітати своїх читачів у твіттері фотографією гори Ай-Петрі, розташованої в Криму. При цьому, звісно, наголосило, що Крим – це Росія.
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Посольство України у Британії нагадало Росії, чий Крим
На таке неподобство не могло не відреагувати посольство України у Великій Британії. У коментарі до допису росіян українські дипломати іронічно зауважили:
- "Це фото Ай-Петрі, Крим, Україна – чудове. Але ж знову – неправильний підпис, посольство Росії. Більш ніж уявні монстри захопили прекрасний Крим сьогодні, але це не назавжди".
Росіяни вирішили заявити про Крим у Великій Британії / Скриншот
Українські дипломати негайно відреагували на допис росіян / Скриншот
Цікаво, що користувачі твіттера під дописом росіян також не стримувалися у коментарях:
- Там можна побачити світлини "Санкт-Петербурга в Україні".
- Прохання подумати бодай двічі, перш ніж щось писати.
- І, звісно, повно нагадувань, що "Крим – це Україна".
Як реагували у твіттері на допис росіян про Крим: дивіться скриншоти коментарів
До слова, раніше Міністерство закордонних справ України відреагувало на публікацію російської служби ВВС. Там оприлюднили карти міст, де люди вийшли на акції Навального, і при цьому Севастополь та Сімферополь позначили як російські.
Хоча що весь світ знає, що Крим – це Україна, але у 2014 році його тимчасово окупувала Росія.
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