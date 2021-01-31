Посольство Росії у Великій Британії чомусь вирішило заявити у твіттері, що Крим – це Росія. Природно, що у відповідь росіяни отримали на горіхи не тільки від українських дипломатів, а й від власних читачів.

Джерело: 24 канал

Зранку 30 січня посольство Росії у Великій Британії вирішило привітати своїх читачів у твіттері фотографією гори Ай-Петрі, розташованої в Криму. При цьому, звісно, наголосило, що Крим – це Росія.

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Посольство України у Британії нагадало Росії, чий Крим

На таке неподобство не могло не відреагувати посольство України у Великій Британії. У коментарі до допису росіян українські дипломати іронічно зауважили:

"Це фото Ай-Петрі, Крим, Україна – чудове. Але ж знову – неправильний підпис, посольство Росії. Більш ніж уявні монстри захопили прекрасний Крим сьогодні, але це не назавжди".



Росіяни вирішили заявити про Крим у Великій Британії / Скриншот



Українські дипломати негайно відреагували на допис росіян / Скриншот

Цікаво, що користувачі твіттера під дописом росіян також не стримувалися у коментарях:

Там можна побачити світлини "Санкт-Петербурга в Україні".

Прохання подумати бодай двічі, перш ніж щось писати.

І, звісно, повно нагадувань, що "Крим – це Україна".

Як реагували у твіттері на допис росіян про Крим: дивіться скриншоти коментарів

Для довідки: Ай-Петрі – у перекладі з грецької "Гора святого Петра" – це вершина в Кримських горах заввишки у 1234 метри, розташована неподалік Ялти. Гора відома як найвітряніше та найтуманніше місце в усій Україні.

До слова, раніше Міністерство закордонних справ України відреагувало на публікацію російської служби ВВС. Там оприлюднили карти міст, де люди вийшли на акції Навального, і при цьому Севастополь та Сімферополь позначили як російські.

Хоча що весь світ знає, що Крим – це Україна, але у 2014 році його тимчасово окупувала Росія.

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