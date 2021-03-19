Крим – це Україна і його потрібно віддати, – російський мільйонер Чичваркін

Джерело:24 канал
Російський мільйонер Євген Чичваркін вважає Крим українською територію. І наголосив, що Росія повинна повернути нашій країні окупований півострів.
Про це підприємець розповів у програмі "Що це було" на 24 каналі. І додав, що до того ж для Росії окупований Крим є збитковим.
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Я вважаю, що Крим – це Україна і його потрібно віддати,
– заявив російський мільйонер.
За його словами, на півострові наразі існує достатньо неправильне, хворобливе середовище.
Євген Чичваркін вважає правильним, якщо в такій суперечливій ситуації Крим буде належати країні з:
Втім зауважив, що наразі жодна з країн не дотягує.
Достатньо корупційну і злодійкувату владу в Україні вони змінили на бандитсько-чекістську Путіна. Ось за що 36% проголосували на референдумі, і близько 60% віддали за це голоси в Севастополі,
– висловився бізнесмен.
Відтак він вважає, що Криму немає з чого обирати. І Росія, і Україні по-різному недорозвинуті.
"Якщо говорити про свободу особистості, то в Україні людині дихається набагато легше. Тут зовсім інший відсоток у в'язницях. Набагато менше чекістів, силовиків, насилля", – підкреслив Євген Чичваркін.
Відтак вкотре підсумував, що Росія повинна віддати назад України окупований півострів.
Дивіться інтерв'ю з Євгеном Чичваркіним: відео 24 каналу
Дані: Вікіпедія