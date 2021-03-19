Російський мільйонер Євген Чичваркін вважає Крим українською територію. І наголосив, що Росія повинна повернути нашій країні окупований півострів.

Про це підприємець розповів у програмі "Що це було" на 24 каналі. І додав, що до того ж для Росії окупований Крим є збитковим.

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Я вважаю, що Крим – це Україна і його потрібно віддати,

– заявив російський мільйонер.

За його словами, на півострові наразі існує достатньо неправильне, хворобливе середовище.

Криму немає з чого обирати, – Чичваркін

Євген Чичваркін вважає правильним, якщо в такій суперечливій ситуації Крим буде належати країні з:

високим рівнем доходу;

чесними та справедливими судами;

поліцією, яка добре працюють.

Втім зауважив, що наразі жодна з країн не дотягує.

Достатньо корупційну і злодійкувату владу в Україні вони змінили на бандитсько-чекістську Путіна. Ось за що 36% проголосували на референдумі, і близько 60% віддали за це голоси в Севастополі,

– висловився бізнесмен.

Відтак він вважає, що Криму немає з чого обирати. І Росія, і Україні по-різному недорозвинуті.

"Якщо говорити про свободу особистості, то в Україні людині дихається набагато легше. Тут зовсім інший відсоток у в'язницях. Набагато менше чекістів, силовиків, насилля", – підкреслив Євген Чичваркін.

Відтак вкотре підсумував, що Росія повинна віддати назад України окупований півострів.

Дивіться інтерв'ю з Євгеном Чичваркіним: відео 24 каналу

Що відомо про Євгена Чичваркіна

Російський мільйонер, співзасновник та колишній співвласник мережі салонів стільникового зв'язку "Евросеть".

У 2008 році він емігрував з Росії до Великої Британії. Наразі проживає і працює у Лондоні.

Наразі проживає і працює у Лондоні. Євген Чичваркін неодноразово критикував Володимира Путіна та підтримував опозиційних політиків. Він навіть оплатив частину лікування Олексія Навального в клініці "Шаріте".

У січні 2009 року проти нього було порушено кримінальне провадження. Йому інкримінували викрадення людини та вимагання.

Уже у 2011 році в Росії завершили кримінальну справу стосовно Чичваркіна. Однак політик заявив, що до зміни політичного режиму не збирається повертатися на батьківщину.

Дані: Вікіпедія