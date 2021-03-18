Крим – це Україна: під офісом ОБСЄ у Києві відбулася акція

Джерело:ASPI News
Під офісом спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Києві 18 березня відбулася символічна акція. Активісти вирішили нагадати про злочинну окупацію Криму.
Організаторами події є активісти ГО "Ардіс". Вони хотіли привернути увагу до того, що Росія використовує незаконні методи для вирішення власних агресивних геополітичних цілей на міжнародній арені.
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У руках учасники заходу тримали плакати з написами "Крим – невід'ємна частина України", "Крим – це Україна", "Сумні роковини окупації" та інші.
Вони зауважили, що 7 років тому, 16 березня 2014 року, під прицілом російських військових у Криму провели так званий "референдум". Він слугував початком захоплення українського півострова.
Акція під офісом ОБСЄ / Фото "Укрінформ", ASPI News