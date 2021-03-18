Під офісом спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Києві 18 березня відбулася символічна акція. Активісти вирішили нагадати про злочинну окупацію Криму.

Що відомо про акцію під офісом ОБСЄ

Організаторами події є активісти ГО "Ардіс". Вони хотіли привернути увагу до того, що Росія використовує незаконні методи для вирішення власних агресивних геополітичних цілей на міжнародній арені.

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У руках учасники заходу тримали плакати з написами "Крим – невід'ємна частина України", "Крим – це Україна", "Сумні роковини окупації" та інші.

Вони зауважили, що 7 років тому, 16 березня 2014 року, під прицілом російських військових у Криму провели так званий "референдум". Він слугував початком захоплення українського півострова.

Акція під офісом ОБСЄ / Фото "Укрінформ", ASPI News

Довідка. 16 березня 2014 року Росія провела у Криму так званий "референдум". За приєднання півострова до Росії нібито проголосувал и понад 90% кримчан. Однак голосування відбулося з великою кількістю порушень. Міжнародна спільнота не визнала його результатів, а Росія отримала статус країни-окупанта.

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