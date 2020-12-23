Через пандемію коронавірусу авіаційний транспорт постраждав чи не найбільше. У Мінінфраструктури розповіли про прогнози, коли Україна може відновити авіасполучення.

За оцінкою міністра інфраструктури Владислава Криклія, значна частина повітряних перевезень може відновитись вже у 2021 році. Про це він розповів в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі. І наголосив, що ми залежимо у цьому плані від усього світу.

Цікаво За наступні 5 років ми плануємо втричі збільшити обсяг річкових перевезень, – Криклій

За його словами, авіаційний потенціал в Україні досить великий. Втім, про нього поки неможливо гучно говорити, оскільки перевезення навіть не такому рівні, як були у 2019 році (тоді перевезли понад 30 мільйонів пасажирів).

Станом на кінець 2020 року ми виходимо на відновлення рівня перевезень приблизно на 28% у порівнянні з 2019 роком. У наступному (2021 році – 24 канал), відновиться половина перельотів,

– зазначив Криклій.

Він також наголосив, що лише на 2023 рік перевезення вийдуть на рівень 2019 року за попередніми прогнозами. Втім, все залежить від ситуації з пандемією.

Зверніть увагу! Після локдауну навесні, Україна відновила внутрішнє авіасполучення 5 червня, міжнародне – 15 червня.

Коли Європа відкриє небо для українців

За прогнозами Мінінфраструктури, у першому кварталі 2021 року Європа може цілком відновити перельоти для українців.

Ми очікуємо, що тоді буде перша історична безвізова подія,

– сказав Криклій.

І додав, що це дозволить нашим перевізникам літати в будь-яку країну ЄС без обмежень та двосторонніх угод.

Що буде з авіасполученням під час локдауну?

Згідно з рішенням уряду, жорсткий карантин в Україні діятиме з 8 по 24 січня. Проте в Кабміні пояснили, що робота транспорту у цей час не зупинятиметься. Отож про закриття аеропортів та припинення авіасполучення не мовиться.