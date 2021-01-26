Міністр інфраструктури Владислав Криклій, якого називали "людиною Авакова" в уряді, запевнив, що з самим главою МВС у нього нормальні робочі відносини. Жодних суперечок, за словами урядовця, немає ані з президентом Зеленським, ані з Кирилом Тимошенком, який начебто шукав йому заміну.

Джерело: інтерв'ю Криклія "РБК-Україні"

Криклій запевнив, що з усіма членами Кабміну у нього нормальні робочі відносини.

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Криклій про відносини з Аваковим

Дискусії, за словами урядовця, бувають, проте до суперечок не доходить.

Я людина Нінель Григорівни і Артура Станіславовича Криклія – це мої батьки, так само, як і моя сестра. Відносини з Аваковим у мене нормальні, робочі,

– запевнив міністр.

З міністром внутрішніх справ, розповів Криклій, – завжди конструктивна робота зі спільних питань, які виникають. Також співпраця налагоджена і з транспортним комітетом Ради.

"Звісно, хотілося, щоби по певних підкомітетах рух відбувався швидше. Наприклад, у нас по залізничному транспорту буксувала реформа, за цілий рік навіть не дійшли на перше читання необхідного законопроєкту", – додав Криклій.

Міністр відреагував на критику нардепів зі "Слуги народу"

Щодо критики роботи Криклія нардепами зі "Слуги народу", то міністр каже, що кожен має займатись своєю діяльністю. Також очільник міністерства наголосив, що чув про те, що начебто його звільнення лобіював заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

З Кирилом Тимошенком нормальні, робочі відносини. Чув таку інформацію. Особисто він мені нічого такого не говорив, це зрозуміло. Мені здається, що йому зараз додалося роботи з регіонами. Тому я думаю, що він сфокусує увагу на інших питаннях і проблемах,

– сказав Криклій.

Відносинами з самим президентом Володимиром Зеленським Криклій дуже задоволений, адже глава держави підтримує усі ініціативи з розбудови інфраструктури.

Зверніть увагу! Восени саме Криклія ЗМІ називали одним з кандидатів на звільнення з Кабміну. Начебто, це питання просував Кирило Тимошенко, який хотів бачити у кріслі Криклія голову Укравтодору Олександра Кубракова.