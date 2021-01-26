Ще на початку пандемії в уряді сворили фонд боротьби з коронавірусом. Втім, більшу частину грошей спрямували на так зване велике будівництво доріг та інших об'єктів інфраструктури.

Джерело: "РБК-Україна"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пояснив, чому так сталося. Він зазначив, що оскільки через коронавірус збільшилося безробіття, то зведення доріг мало частково запустити економіку та дати нові робочі місця.

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На питання про доцільність такого розподілу грошей з фонду, міністр відповів, що "ковідний фонд, дійсно, отримав таку назву". Втім наголосив, що кошти з нього були передбачені не лише для закупівлі ліків, масок, вакцин, забезпечення ліжок киснем.

"Усі програми, на які подало заявки Міністерство охорони здоров'я, були забезпечені, профінансовані. Асигнування (виділення – 24 канал) на них у бюджеті було передбачене. До того ж потім було частково зменшене фінансування окремих доріг і передано на ті програми, які подавав МОЗ", – сказав Криклій.

На що ще пішли гроші з фонду

Міністр додав, що крім МОЗ, ще були й доплати поліцейським, і компенсувався Фонд з питань тимчасової втрати працездатності.

Тобто це було не лише про медицину,

– зазначив Криклій.

Нові робочі місця

Щобільше, за його словами, оскільки малий і середній бізнес закривається через протиепідемічні кроки, розгортання "Великого будівництва" створило нові робочі місця. Це питання у бюджеті передбачалося відразу.

"Планувалося, що ще з тієї суми, яку по арбітражу "Нафтогаз" виграв у "Газпрому" і у вигляді дивідендів сплатив до бюджету, кошти підуть саме на проєкти розвитку. Серед них пріоритетними визначалися програми з будівництва доріг", – підсумував міністр.

Зверніть увагу! Раніше у коронавірусний фонд закладали 66 мільярдів гривень. Значну частину грошей витрачали не на сферу охорони здоров'я, а на будівництво доріг, соцзахист, культуру. Саме за це президента Володимира Зеленського неодноразово критикували опоненти.

На що витрачали гроші з фонду

З Фонду боротьби з COVID-19 станом на 31 грудня 2020 року використали 63,7 мільярда гривень з передбачених 72 мільярдів.

У Міністерстві фінансів підтвердили, що справді більшість грошей витратили на дороги – майже 26 мільярдів. Тоді як на сферу охорони здоров'я використали трохи менше – 19,4 мільярда гривень.

"На стимулювання економіки використано 26,4 мільярда гривень з 27 мільярдів гривень за загальним фондом бюджету. Зокрема, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення – 25,7 мільярда гривень з передбачених 26,2 мільярда гривень", – йдеться у повідомленні Мінфіну.