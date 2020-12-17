Рада більшістю голосів проголосувала за призначення міністром освіти Сергія Шкарлета. Щоправда, його обрання – заслуга монобільшості, опозиція виступала проти такого кадрового рішення. Ба більше – присягу новообраного міністра зустрічала гучними криками "Ганьба!"

Водночас частина "слуг" дуже хотіла сфотографуватися з міністром. Вони ледь відпустили його прочитати присягу й на це відреагував Разумков. "Зараз без міністра залишитесь", – сказав він. Далі "слуги" дочекалися, коли Шкарлет сяк-так дочитає присягу і на чолі з Миколою Тищенком побігли до трибуни. Про це інформує 24 канал.

Важливо Сергія Шкарлета призначили міністром освіти і науки

Це дуже не сподобалось спікеру Дмитру Разумкову.

Колеги, давайте працювати! До роботи!

– сказав він парламентарям.

Ті трішки відійшли від трибуни, але продовжили шукати ракурс для вдалого фото. Після цього не витримала віцеспікерка Олена Кондратюк. Вона вигукнула: "Та що це таке? Займіть свої місця". Нерви почали здавати й у Разумкова.

Шановний пане міністре, ваша ложа у трохи іншому місці! Пане Шкарлет! Пане Шкарлет, Ви не розумієте? Я Вам ще раз повторюю!

– вигукнув Разумков.

При цьому міністр освіти не повів бровою на слова спікера і продовжив фотографуватися. Опозиція ж зі своїх місць вигукувала "Геть!".

Врешті Шкарлет попрямував до свого місця, але Разумков вимкнув мікрофона і щось додав йому услід. Після цього парламент почав розглядати наступні питання порядку денного.

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