Минуло 7 років від початку військової агресії Росії на території України. У лікарні досі привозять поранених українських захисників з фронту. Лікарі, які намагаються врятувати їх, чують жахливі крики їхніх матерів аж через 9 поверхів.

Про це розповів головний лікар обласної лікарні імені Іллі Мечникова у Дніпрі Сергій Риженко. Він зазначив, що поранених значно менше, ніж було на початку війни, однак вони все одно є.

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"Не багато, але привозять. Це показник того, що бойові дії йдуть. Дуже б хотілося, щоб все це закінчилося", – зауважив Риженко.

Знаєте, кожен загиблий – це трагедія для країни. Крик матерів, які бачать своїх поранених хлопців… Реанімація у нас на першому поверсі, а я їх чую на дев'ятому. Це жахливо,

– розповів лікар.

Відстежуємо ситуацію за кількістю поранених, – Риженко

Лікар додав, що у лікарні слідкують за ситуацією на фронті, аналізуючи кількість поранених захисників.

"Був місяць, коли поранених з фронту не було. Ми вважали: "Напевно, все добре. Напевно, все вже закінчилося", – сказав Риженко.

Тоді, за його словами, хірурги почали чергувати вдома, а не залишатися на роботі. Однак згодом все погіршилось.

Знову низка поранень, які відбулись в останні дні,

– додав він.

Він згадав, як у 2014 році у їхню лікарню почали надходити десятки поранених прямо з поля бою.

"Обсипані піском, в крові, брудні. Не зрозумієш, де рана. Їх збирали прямо в вантажівки і не надавали першу допомогу. Те, що ми пережили, що отримали більшість з нас – лікарів, які все життя займалися хворобами – депресію, з якої складно вийти", – підсумував він.

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