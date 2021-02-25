Кремлівського пропагандиста Дудкіна арештували

Проросійському пропагандисту Юрію Дудкіну 25 лютого обрали запобіжний захід. Так, підозрюваного у державній зраді триматимуть під вартою впродовж 2 місяців.

Відповідне рішення схвалив Печерський районний суд Києва. Про це журналістам 24 каналу розповіли джерела у Службі безпеки України.

До теми Виступав на російських і медведчуківських каналах: пропагандисту Дудкіну повідомили про підозру

У чому підозрюють Дудкіна

СБУ повідомила Дудкіну підозру 24 лютого. За даними служби, той створив мережу, до якої входили кілька вебресурсів та окремі блогери, які фінансувалися з Росії.

Пропагандист поширював замовний контент у соціальних мережах та ютуб-каналах. Робив він це на замовлення кураторів з російських "Первого канала" та агенції News Front.

Дудкіну оголосили підозру за 2 статтями: держзрада та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань тощо.

Що відомо про діяльність пропагандиста