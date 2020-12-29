Не чуємо політичної волі до нормалізації відносин, – Кремль про Зеленського
У команді Володимира Путіна нібито не бачать політичної волі з боку Володимира Зеленського до стабілізації відносин між Україною та Росією.
Однак сам Кремль начебто зацікавлений у стабілізації ситуації з країнами-сусідами. Зокрема, і з Україною. Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє 24 канал.
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Поки ми не бачимо і не чуємо якоїсь політичної волі до нормалізації наших двосторонніх відносин, чого ми б хотіли,
– наголосив Пєсков.
Що ще сказав Пєсков
- У Зеленського нібито немає політичної волі до виконання Мінських та Паризьких домовленостей.
- Наразі немає передумов для зустрічі "нормандської четвірки".
Що казав Зеленський
- Президент України наголосив, що може у будь-який момент зателефонувати Путіну, і той відповість. Однак наразі немає предмета для розмови.
- Однак Зеленський переконаний, що діалог між ним та Путіним має тривати. Це допоможе вирішити важливі питання у відносинах країн.
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