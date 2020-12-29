У команді Володимира Путіна нібито не бачать політичної волі з боку Володимира Зеленського до стабілізації відносин між Україною та Росією.

Однак сам Кремль начебто зацікавлений у стабілізації ситуації з країнами-сусідами. Зокрема, і з Україною. Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє 24 канал.

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Поки ми не бачимо і не чуємо якоїсь політичної волі до нормалізації наших двосторонніх відносин, чого ми б хотіли,

– наголосив Пєсков.

Що ще сказав Пєсков

У Зеленського нібито немає політичної волі до виконання Мінських та Паризьких домовленостей.

Наразі немає передумов для зустрічі "нормандської четвірки".

Що казав Зеленський