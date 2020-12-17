У Кремлі визнали, що стежать за Навальним: заява речника Путіна
Російські спецслужби стежать за опозиціонером Олексієм Навальним, який недавно пережив отруєння. Раніше таку інформацію оприлюднили журналісти-розслідувачі, тепер її підтвердили й у Кремлі.
Про це розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє "Дождь".
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Кореспондент каналу зауважив, що напередодні розслідування підтвердило – за Навальним вели стеження спецслужби Росії. Він попросив пояснити, для чого.
Президент назвав причину. Вуха спецслужб (інших країн – 24 канал). Ми також неодноразово говорили, що багато питань викликають висловлювання з закликами про повалення влади,
– зазначив Пєсков.
Прессекретаря російського президента також запитали, чому ж тоді опозиціонера не врятували від отруєння. На це він відповів: "Це не до мене".
Отруєння Навального: що відомо
- Навального отруїли під час робочої поїздки Росією. Політику стало погано на борту літака.
- Пілот виконав екстрену посадку в аеропорту Омська, звідки опозиціонера доставили до місцевої лікарні.
- Там він провів 2 дні у комі, опісля його випустили з країни на лікування до німецької клініки "Шаріте".
- Навальний впевнений, що його отруїла російська влада речовиною "Новачок", а замовником вбивства є Путін.
- Те, що політика отруїли саме "Новачком" згодом підтвердили фахівці кількох європейських лабораторій.
- Уряд Росії відкидає звинувачення. Водночас слідство щодо отруєння громадянина хімічною зброєю там навіть не розпочали.
- Напередодні ЗМІ заявили про другу спробу отруєння Навального. Такі дані надали агенти британської розвідки.
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