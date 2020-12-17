Російські спецслужби стежать за опозиціонером Олексієм Навальним, який недавно пережив отруєння. Раніше таку інформацію оприлюднили журналісти-розслідувачі, тепер її підтвердили й у Кремлі.

Про це розповів прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє "Дождь".

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Кореспондент каналу зауважив, що напередодні розслідування підтвердило – за Навальним вели стеження спецслужби Росії. Він попросив пояснити, для чого.

Президент назвав причину. Вуха спецслужб (інших країн – 24 канал). Ми також неодноразово говорили, що багато питань викликають висловлювання з закликами про повалення влади,

– зазначив Пєсков.

Прессекретаря російського президента також запитали, чому ж тоді опозиціонера не врятували від отруєння. На це він відповів: "Це не до мене".

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