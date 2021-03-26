Заговорили про свободу слова: у Кремлі відреагували на санкції проти російських новинних сайтів

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Джерело:

24 канал

У Міністерстві закордонних справ Росії вже відреагували на санкції України проти російських новинних сайтів. Там обурилися та вважають, що це нібито наступ на свободу слова.

З заявою виступила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова. Про це повідомили російські ЗМІ.

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Захарова закликала профільні міжнародні організації відреагувати.

Українські санкції проти російських громадян і компаній йдуть врозріз з принципами свободи слова,
– сказала вона.

Довідка. Засідання Ради нацбезпеки та оборони відбулось 19 березня. На ньому ухвалили введення санкцій проти ексвисокопосадовців та низку інших рішень.

Санкції застосовано щодо таких видань

  • Автономна некомерційна організація "Інтернет-Преса".
  • ТОВ "Газета.Ру".
  • ТОВ "Утро.ру".
  • Автономна некомерційна організація "Вільна електронна енциклопедія "Довідник Патріота".
  • Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні".
  • Автономна некомерційна організація "ТВ-Новости".
  • ТОВ "Лента.Ру".
  • ТОВ "ЗМІ2".
  • ТОВ "Федеральне агентство новин".
  • ТОВ "Кассадо Груп".