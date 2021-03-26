Заговорили про свободу слова: у Кремлі відреагували на санкції проти російських новинних сайтів
У Міністерстві закордонних справ Росії вже відреагували на санкції України проти російських новинних сайтів. Там обурилися та вважають, що це нібито наступ на свободу слова.
Джерело:24 канал
З заявою виступила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова. Про це повідомили російські ЗМІ.
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Захарова закликала профільні міжнародні організації відреагувати.
Українські санкції проти російських громадян і компаній йдуть врозріз з принципами свободи слова,
– сказала вона.
Санкції застосовано щодо таких видань
- Автономна некомерційна організація "Інтернет-Преса".
- ТОВ "Газета.Ру".
- ТОВ "Утро.ру".
- Автономна некомерційна організація "Вільна електронна енциклопедія "Довідник Патріота".
- Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні".
- Автономна некомерційна організація "ТВ-Новости".
- ТОВ "Лента.Ру".
- ТОВ "ЗМІ2".
- ТОВ "Федеральне агентство новин".
- ТОВ "Кассадо Груп".
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