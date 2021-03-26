У Міністерстві закордонних справ Росії вже відреагували на санкції України проти російських новинних сайтів. Там обурилися та вважають, що це нібито наступ на свободу слова.

З заявою виступила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова. Про це повідомили російські ЗМІ. Цікаво Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нові санкції проти ЗМІ Росії Захарова закликала профільні міжнародні організації відреагувати. Українські санкції проти російських громадян і компаній йдуть врозріз з принципами свободи слова,

– сказала вона. Довідка. Засідання Ради нацбезпеки та оборони відбулось 19 березня. На ньому ухвалили введення санкцій проти ексвисокопосадовців та низку інших рішень. Санкції застосовано щодо таких видань Автономна некомерційна організація "Інтернет-Преса".

ТОВ "Газета.Ру".

ТОВ "Утро.ру".

Автономна некомерційна організація "Вільна електронна енциклопедія "Довідник Патріота".

Федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні".

Автономна некомерційна організація "ТВ-Новости".

ТОВ "Лента.Ру".

ТОВ "ЗМІ2".

ТОВ "Федеральне агентство новин".

ТОВ "Кассадо Груп".