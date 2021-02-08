У Кремлі назвали Україну частиною "російського світу": цинічна заява

Кремль вважає, що Україна нібито є частиною "російського світу". При цьому, російська влада обурена тим, що офіційний Київ це рішуче заперечує.

Таку заяву зробив прессекретар російського президента – Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

Зверніть увагу У Путіна забрали головний рупор в Україні: що тепер від нього чекати

Речник Путіна прокоментував контакти Москви з одним із лідерів ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Він підкреслив, що "російський світ" був та буде й надалі пріоритетом для Кремля.

"Російський світ був і залишатиметься пріоритетом для російської держави", – наголосив Пєсков. За його словами, Кремлю не подобається те, що Україна обрала лінію заперечення щодо цієї "спільності".

Зауважимо, що таку заяву прессекретар Путіна зробив на тлі санкцій проти соратника Медведчука та закриття проросійських каналів в Україні.

Санкції проти Тараса Козака: що треба знати

Блокування проросійських телеканалів стало наслідок запровадження санкцій проти депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

Санкції діятимуть щонайменше до 2026 року. РНБО ухвалило відповідне рішення на засіданні ввечері 2 лютого.

У Зеленського переконані, що скасувати указ президента неможливо. Мовляв, юридично рішення РНБО є повністю бездоганним.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що Росія готує відповідь на такі дії України. Тому потрібно до цього готуватися.

Раніше у Кремлі відреагували на блокування телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна". Зокрема – попросили допомоги міжнародних організацій.