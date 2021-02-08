Кремль вважає, що Україна нібито є частиною "російського світу". При цьому, російська влада обурена тим, що офіційний Київ це рішуче заперечує.

Таку заяву зробив прессекретар російського президента – Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

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Речник Путіна прокоментував контакти Москви з одним із лідерів ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Він підкреслив, що "російський світ" був та буде й надалі пріоритетом для Кремля.

"Російський світ був і залишатиметься пріоритетом для російської держави", – наголосив Пєсков. За його словами, Кремлю не подобається те, що Україна обрала лінію заперечення щодо цієї "спільності".

Зауважимо, що таку заяву прессекретар Путіна зробив на тлі санкцій проти соратника Медведчука та закриття проросійських каналів в Україні.

Довідка. Раніше у Кремлі відреагували на блокування телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна". Зокрема – попросили допомоги міжнародних організацій.

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