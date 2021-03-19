У Кремлі наростають істеричні емоції через "Кримську платформу", – Кулеба

Джерело:"Право на владу" на 1+1
Росія істерить через розгортання "Кримської платформи", щоб дискредитувати цю ідею. Та попри зусилля Кремля все більше країн долучається до цього майданчика.
Також українська влада хоче виправити ситуацію, яка була раніше – коли до кримськотатарського народу ставилися несправедливо. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
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Росія розгорнула "машину" з протидії "Кримській платформі", щоб дискредитувати цю ідею, і щоб якомога менше країн долучилися до неї.
Наростають емоції, іноді навіть істеричні, у Москві, де розгорнута вже машина з протидії "Кримській платформі",
– заявив Кулеба.
Та попри потуги Росії з кожним днем з'являються нові голоси на підтримку "Кримської платформи" у світі. У приклад глава МЗС поставив заяву міністрів закордонних справ країн G7. До слова, президент Зеленський також назвав її "справжнім жестом дружби".
Дмитро Кулеба вважає, що політика України до 2014 року щодо кримських татар була несправедливою. Тепер же ситуація змінилася.
Українська держава виходить з того, що і Крим, і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності. І це має бути фундаментальний принцип,
– наголосив міністр.
А отже, за словами Кулеби, і Меджліс братиме участь в установчому саміті "Кримської платформи". "Неможливо уявити Крим без кримських татар, без Меджлісу", — підсумував Кулеба.