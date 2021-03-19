Росія істерить через розгортання "Кримської платформи", щоб дискредитувати цю ідею. Та попри зусилля Кремля все більше країн долучається до цього майданчика.

Також українська влада хоче виправити ситуацію, яка була раніше – коли до кримськотатарського народу ставилися несправедливо. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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У Росії наростають "істеричні емоції" через "Кримську платформу"

Росія розгорнула "машину" з протидії "Кримській платформі", щоб дискредитувати цю ідею, і щоб якомога менше країн долучилися до неї.

Наростають емоції, іноді навіть істеричні, у Москві, де розгорнута вже машина з протидії "Кримській платформі",

– заявив Кулеба.

Та попри потуги Росії з кожним днем ​​з'являються нові голоси на підтримку "Кримської платформи" у світі. У приклад глава МЗС поставив заяву міністрів закордонних справ країн G7. До слова, президент Зеленський також назвав її "справжнім жестом дружби".

"Росія вже 7 років розповідає, що питання Криму для неї закрите. Але якщо питання Криму закрите, то чому вони самі про це постійно говорять", – зауважив також Кулеба.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення "Кримської платформи" 26 лютого. Це має бути переговорний майданчик, метою якого є деокупація Криму. До нього Україна планує залучити якомога більше країн-партнерів.

До 2014 року ставлення української влади до кримських татар було несправедливим

Дмитро Кулеба вважає, що політика України до 2014 року щодо кримських татар була несправедливою. Тепер же ситуація змінилася.

Українська держава виходить з того, що і Крим, і кримськотатарський народ є наріжними каменями української державності. І це має бути фундаментальний принцип,

– наголосив міністр.

А отже, за словами Кулеби, і Меджліс братиме участь в установчому саміті "Кримської платформи". "Неможливо уявити Крим без кримських татар, без Меджлісу", — підсумував Кулеба.

Водночас заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз зауважив, що не побачив серед засад "Кримської платформи" "фактору кримськотатарського народу – як корінного та державотворчого на цій території".

Зауважимо, глава Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що до ухваленої на Раді нацбезпеки й оборони 11 березня стратегії деокупації Криму не потрапила низка ключових позицій. Наприклад, щодо права кримськотатарського народу на самовизначення у складі України.