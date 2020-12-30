Українські правозахисники вважають, що військова агресія Росії на Донбасі стала проєктом, яким "цілеспрямовано займаються російські політтехнологи". У рамках війни, за їх словами, ведеться ще й активна пропаганда "русского міра".

Про це під час пресконференції розповіла директор Східної правозахисної групи Віра Ястребова, пише Інтерфакс-Україна. За її словами, впровадження пропаганди "русского міра" відбувається сфері громадського, політичного та культурного життя Донбасу.

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Пропагандисти розвернули Донбас обличчям до Росії і систематично, наполегливо просувають ідею інтеграції Донбасу до РФ, і популяризують будь-яку ідею "русского міра",

– наголосила Ястребова.

На думку експертки, Росія ставиться до всього цього процесу цинічно, як до своєрідного проєкту. Водночас заступник директора Східної правозахисної групи Сергій Пащук зазначив, що незважаючи на перемир'я на фронті, Росія продовжує вести гібридну війну на міжнародному рівні.

За його словами, Кремль фінансує сотні масштабних проєктів, які охоплюють всі верстви населення Донбасу і спрямовані на пропаганду патріотизму Росії.

"За всіма цими заходами стоїть не ініціатива місцевого населення, а конкретні проєкти, які були розроблені в Москві, писалися і затверджувалися конкретними людьми. Все це вимагає фінансування для просування ідеології "русского міра", – сказав Пащук.

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Правозахисники додали, що українській владі необхідно рахуватися з тими ризиками, які виникають в результаті гібридної війни Росії на окупованих територіях України.