Кремль переконує, що величезний палац у Геленджику, який показали у розслідуванні фонду опозиціонера Олексія Навального, належить не президенту Росії Володимиру Путіну. Маєтком нібито володіють підприємці.

Джерело: Інтерфакс

Імена "власників" розголошувати не можна. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

До теми Ні мені, ні моїм родичам не належить, – Путін про палац в Геленджику

Пєскову нагадали, що в розслідуванні й не говорили, що палац належить Путіну, адже юридично комплекс зареєстрований на номінальних осіб. Щоправда, політик з цим не погодився.

Дійсно, це великий об'єкт, він добре відомий в Геленджику. І один або кілька (підприємців – 24 канал) прямо або опосередковано володіють цим об'єктом. Але, погодьтеся, що, напевно, Кремль не має ніякого права розголошувати імена цих власників, і ми не збираємося цього робити,

– сказав прессекретар.

Пєсков додав, що компетентні відомства, напевно, нададуть інформацію щодо палацу, однак це приватна власність. Політик каже, що розкрити всі деталі, пов'язані з палацом, неможливо.

Що цьому передувало

Фонд Навального оприлюднив розслідування про величезний палац Путіна під Геленджиком.

Загальна площа маєтку у 39 разів перевищує площу країни Монако. Журналісти припустили, що комплекс міг коштувати близько 100 мільярдів доларів.

Натомість Путін стверджує, що ні йому, ні його родичам маєток не належить.

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