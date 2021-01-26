Неможливо, – Кремль відмовився розголошувати імена "юридичних власників" палацу Путіна
Кремль переконує, що величезний палац у Геленджику, який показали у розслідуванні фонду опозиціонера Олексія Навального, належить не президенту Росії Володимиру Путіну. Маєтком нібито володіють підприємці.
Джерело: Інтерфакс
Імена "власників" розголошувати не можна. Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
До теми Ні мені, ні моїм родичам не належить, – Путін про палац в Геленджику
Пєскову нагадали, що в розслідуванні й не говорили, що палац належить Путіну, адже юридично комплекс зареєстрований на номінальних осіб. Щоправда, політик з цим не погодився.
Дійсно, це великий об'єкт, він добре відомий в Геленджику. І один або кілька (підприємців – 24 канал) прямо або опосередковано володіють цим об'єктом. Але, погодьтеся, що, напевно, Кремль не має ніякого права розголошувати імена цих власників, і ми не збираємося цього робити,
– сказав прессекретар.
Пєсков додав, що компетентні відомства, напевно, нададуть інформацію щодо палацу, однак це приватна власність. Політик каже, що розкрити всі деталі, пов'язані з палацом, неможливо.
Що цьому передувало
- Фонд Навального оприлюднив розслідування про величезний палац Путіна під Геленджиком.
- Загальна площа маєтку у 39 разів перевищує площу країни Монако. Журналісти припустили, що комплекс міг коштувати близько 100 мільярдів доларів.
- Натомість Путін стверджує, що ні йому, ні його родичам маєток не належить.
Детальніше Потаємна мрія тирана: головне з розслідування Навального про палац Путіна
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