Кремль сам перевів Росію на воєнний стан, – Казарін

У 2014 році Москва пішла на війну, головним завданням якої є переграти 1991 рік. У лютому, після окупації Криму, Росія перейшла на логіку воєнного часу, в якій зовнішня жорстокість відтепер буде супроваджуватися внутрішньою.

І Москва зробила це власноруч зі своїми громадянами. Таку думку висловив журналіст Павло Казарін у своєму блозі "Грані правди".

Читайте повний текст блогу Бумеранг уже повертається: яке майбутнє чекає росіян

"Кремль сам перевів Росію на воєнний стан", – відзначив він.

Російську конституцію "зґвалтували", коли додали Крим у склад країни, – Казарін

За його словами, з моменту окупації півострова, будь-яка претензія на "особливу думку" в Росію межує зі зрадою. Будь-яка незгода оцінюється як бунт, а будь-який сумнів сприймається як неблагонадійність.

Крім цього, ті, хто радів триколорам над Кримом, повинні були розуміти, що вони – наступні.

Павло Казарін відзначив, що, за логікою воєнного часу, росіянам відведена роль кормової бази, у якої не може бути власної думки.

Російську конституцію "зґвалтували", коли додали український півострів у склад країни. І було б вершиною наївності думати, що тепер правова система прислухається до голосів незадоволених,

– наголосив журналіст.

Він також підкреслив, що протести, які наразі тривають в російських містах, є закономірним наслідком окупації Криму.

Відтак росіянам не слід дивуватися тій реальності, яка наздогнала їх у 2021. Адже 7 років назад вони не вбачали проблем у появі триколорів над кримськими органами влади.

На початку 2014 року Росія перекинула на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. 16 березня Кремль провів так званий референдум на півострові, який став підставою для незаконного "приєднання" до Росії.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Грані правди" на 24 каналі: