Кремль сам перевів Росію на воєнний стан, – Казарін
У 2014 році Москва пішла на війну, головним завданням якої є переграти 1991 рік. У лютому, після окупації Криму, Росія перейшла на логіку воєнного часу, в якій зовнішня жорстокість відтепер буде супроваджуватися внутрішньою.
Джерело:24 канал
І Москва зробила це власноруч зі своїми громадянами. Таку думку висловив журналіст Павло Казарін у своєму блозі "Грані правди".
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"Кремль сам перевів Росію на воєнний стан", – відзначив він.
Російську конституцію "зґвалтували", коли додали Крим у склад країни, – Казарін
За його словами, з моменту окупації півострова, будь-яка претензія на "особливу думку" в Росію межує зі зрадою. Будь-яка незгода оцінюється як бунт, а будь-який сумнів сприймається як неблагонадійність.
Крім цього, ті, хто радів триколорам над Кримом, повинні були розуміти, що вони – наступні.
Павло Казарін відзначив, що, за логікою воєнного часу, росіянам відведена роль кормової бази, у якої не може бути власної думки.
Російську конституцію "зґвалтували", коли додали український півострів у склад країни. І було б вершиною наївності думати, що тепер правова система прислухається до голосів незадоволених,
– наголосив журналіст.
Він також підкреслив, що протести, які наразі тривають в російських містах, є закономірним наслідком окупації Криму.
Відтак росіянам не слід дивуватися тій реальності, яка наздогнала їх у 2021. Адже 7 років назад вони не вбачали проблем у появі триколорів над кримськими органами влади.
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