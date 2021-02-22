У Кремлі не зможуть проігнорувати санкції проти Віктора Медведчука, проте публічно на це відповідати не будуть. Наразі російські ЗМІ відводять тему України на другий або третій план, адже нічого вигідного для путінської вертикалі не відбувається.

Джерело: "Між іншим" на 24 каналі

Таку думку висловив російський політолог Дмитро Орешкін. Також в ефірі програми "Між іншим" міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів про ситуацію з COVID-19 у місті, де зафіксували різке зростання кількості інфікованих.

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Як Кремль відповідатиме на санкції проти Медведчука

Дмитро Орешкін: Наразі Росії "слабо" організовувати якісь воєнні дії у Донбасі. Агенти впливу є, але немає в легальному полі людини, яка могла б персоніфікуватись. Тому я не думаю, що будуть якісь реальні кроки від Кремля.

Будуть спроби залаштунково помститись – це необхідно зробити, інакше серед "пацанів" престиж Путіна впаде, він повинен надіслати відповідь. Але це не буде воєнна акція, адже для цього немає ресурсів.

Насправді всі ресурси вже використали. Це буде, наприклад, провокація на Донбасі або вбивство політичних діячів. Та концепція "русского мира", яку будував Володимир Путін, на нижньому поверсі опиралась на таких людей як Захарченко, а на верхньому поверсі – на Медведчука.

Україна знайшла в собі сили, щоб почистити агентів впливу і публічно мисливців на місце Медведчука не знайдуть.

Про ймовірну реакцію Кремля на санкції проти Медведчука також читайте тут.

Яка спалах COVID-19 вплинув на ситуацію у Івано-Франківську

Руслан Марцінків: Станом на 22 лютого 2021 року тільки в міських лікарнях є 604 пацієнти з підтвердженим коронавірусом. На жаль, 36 людей перебуває в реанімації Івано-Франківська, тому ситуація є достатньо напруженою.

Ситуація хоч і контрольована поки що, але може вийти з певних речей. Від сьогодні в місті та області запровадили карантинні обмеження. Закрили всі ресторани та кафе, обмежили всі заходи.

У грудні – січні у Івано-Франківській громаді мали приблизно 20 – 25 випадків захворюваності на добу, наразі фіксують 120 – 180 випадків. Тобто, десь у 5 – 6 разів більше ніж це було тоді.

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Необмежена робота курортів і специфіка області дали певний ефект. Вже перехворіла більшість персоналу, які там працювали і потім відповідно рознесли по інших населених пунктах.

Також ми фіксуємо ріст ГРВІ – люди не розуміють, чи це вірус, тож масово звертаються до лікарень, аби зробити тестування – у місті навіть присутня невелика паніка.

Детальніше про ситуацію у Івано-Франківську можна прочитати тут.