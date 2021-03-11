Олексій Резніков не вірить, що Росія наважиться приєднати окуповані території Донбасу до себе. За його словами, для країни-агресора це, як мінімум, не вигідно.

Водночас віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції пояснив, що Росія сама вже потерпає від окупації українських земель. Адже у неї "своя економічна ситуація дуже складна".

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Взяти собі на плечі ще декілька мільйонів населення, непрацездатних людей, які не генерують податки? У них (Росії – 24 канал) і так мінус, а самі ОРДЛО їм вже обходяться у мільярди доларів на рік,

– сказав політик.

Росії Донбас не потрібен

Олексій Резніков зазначив, що для Росії Донбас – це розмінна карта у геополітиці, він їй не потрібен.

На думку віцепрем'єра, країна-агресор хоче віддати окуповані території Луганської та Донецької областей Україні та намагається зробити це на своїх умовах.

Росіяни не сприймають населення Донбасу за своїх громадян. Вони його не поважають. Якщо це частина української нації, то хто вони для них? Так, багато людей на Луганщині та Донеччині говорять російською, але за етнічним складом вони українці, які не потрібні Росії, хіба що як робоча сила,

– підсумував Олексій Резніков.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Протягом минулої доби, 10 березня, російські окупаційні війська 8 разів порушили режим тиші

на Донбасі.

на Донбасі. Бойовики гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На обстріли противника бійці ООС були змушені відповідати. На жаль, один з українських воїнів отримав важке поранення, врятувати його життя не вдалося.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу