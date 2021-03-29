Кремль готується до військової операції, – Піонтковський про зміни у тактиці Росії

Останні 7 років тактика Росії щодо України базувалась на тлумаченні мінських домовленостей на свою користь. Проте після різких дій української влади плани змінились.

До зміни політики щодо України та можливості ескалації Володимира Путіна можуть підштовхнути не лише внутрішньополітичні переконання. Про це у програмі "Між іншим" розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Він пояснив, що з підписання мінських домовленостей тактика Росії була спрямована на бажанні "проштовхувати" ОРДЛО.

Як змінилась тактика Росії щодо України

Окупанти, за словами Піонтковського, намагалися легалізувати терористичні організації у правовому полі та добитися змін у Конституції.

"Кремль активно займався цим останні 7 років, проте останнім часом різко змінилась риторика українського президента. Москві стало зрозуміло, що цей план провалено", – зазначив російський публіцист.

Проте він додав, що стратегічна ціль Росії – підпорядкування та руйнування незалежності України – залишились, однак наразі режим намагатиметься досягнути цього в інший спосіб.

Кремль, очевидно, готується до військової операції. Кожен день російська пропаганда звинувачує Україну у підготовці нової агресії, щоб покласти не неї провину,

– заявив Піонтковський.

Що утримує Росію від ескалації

За словами російського публіциста, від військового вторгнення в Україну Кремль, ймовірно, утримує реакція Заходу. Режиму Путіна окупував Крим та намагається підривати українське суспільство ззовні та всередині, але серйозних санкцій збоку США вони не отримали, зауважив публіцист.

"У випадку військової ескалації він (Путін – 24 канал) вже знає, що американці безперечно дадуть на це відповідь", – додав Андрій Піонтковський.

Він роз'яснив, що адміністрація Джо Байдена вже сформулювала, що у випадку військової ескалації в Україні будуть вже не економічні санкції, а те, можна назвати "тотальною економічною війною".

Повний випуск програми "Між іншим": дивіться відео 24 каналу

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