Кремінь звернувся до поліції через мовні скандали в Одесі й Миколаєві

На мовні скандали в Одесі та Миколаєві, які трапилися 2 та 3 березня, повинні звернути увагу правоохоронці. Для цього уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до Національної поліції.

Мовний омбудсмен просить поліцію "вжити заходів реагування щодо інцидентів на мовному грунті". Адже під час тих подій порушено закон.

Важливо знати Категорично проти, – Кремінь про ініціативу з відміни штрафів за порушення мовного закону

Приниження на мовному грунті недопустиме

"Приниження продавців через те, що вони виконували норму закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо обслуговування українською – неприпустиме", – заявив Тарас Кремінь.

Він переконаний, що такі дії слід кваліфікувати за статтею 161 Кримінального кодексу України – "як умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі, образу почуттів громадян за мовною ознакою".

На жаль, події в Миколаєві супроводжувалися приниженням честі та гідності персоналу закладу, а в Одесі – ще й публічним приниженням державної мови,

– наголосив омбудсмен.

За законом, ці порушення карають штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років. Можуть застосувати й позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Про які мовні порушення заявив до поліції Кремінь

2 березня у Миколаєві в одному з кафе "дівчину-бариста відвідувач довів до сліз через те, що вона обслуговувала українською" (про це у фейсбуці написала Анна Козоріз).

3 березня в Одесі спала хнув конфлікт між працівницею магазину, яка спілкувалася українською мовою, та російськомовною відвідувачкою. Остання заявила, що "мова – це говяжий язик".

Тарас Кремінь наголосив, що у таких випадках українцям варто "невідкладно звертатися до поліції, завданням якої є охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави".



Знайте, як захистити свої права / Інфографіка 24 каналу

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