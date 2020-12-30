В Україні може з'явитись добровільний іспит на знання державної мови: що припускає Кремінь
У майбутньому в Україні можуть запровадити іспит на знання української мови. Він буде добровільним. Однак перед тим у державі мають створити умови для покращення цих знань.
Що відомо про можливий добровільний іспит
Наразі в Україні є 2 іспити на знання державної мови. Зокрема, для випускників шкіл та кандидатів посади у владі. Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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У перспективі, я думаю, що може бути і добровільний іспит на рівень володіння державною мовою,
– зауважив Кремінь.
Однак тоді влада повинна гарантувати відповідні умови для підвищення рівня знання мови. Тому потрібна державна програма з освоєння мови та безкоштовні мовні курси. За словами омбудсмена, перед тим, як щось вимагати від людей, потрібно створити для них умови.
Що відомо про іспит на знання мови для чиновників
- Натомість іспит на рівень володіння мовою для претендентів на посаду у владі набуде чинності з 16 липня 2021 року. Кремінь наголосив, що Нацкомісія зі стандартів державної мови робить усе, аби вчасно розпочати проведення таких іспитів.
- Дія сертифікату про рівень володіння мовою не матиме терміну. Проте якщо претендент з першого разу не складе іспит, то матиме час підготуватись і спробувати ще раз.
- Сертифікати матимуть різні рівні складності. Все залежатиме від посади, яку хоче отримати кандидат. Сертифікати матимуть категорії А, В, С.
- Для топ-чиновників, наприклад, президента чи прем'єра, наявність сертифіката про успішне складання іспиту буде обов'язковим.
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