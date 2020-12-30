У майбутньому в Україні можуть запровадити іспит на знання української мови. Він буде добровільним. Однак перед тим у державі мають створити умови для покращення цих знань.

Що відомо про можливий добровільний іспит

Наразі в Україні є 2 іспити на знання державної мови. Зокрема, для випускників шкіл та кандидатів посади у владі. Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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У перспективі, я думаю, що може бути і добровільний іспит на рівень володіння державною мовою,

– зауважив Кремінь.

Однак тоді влада повинна гарантувати відповідні умови для підвищення рівня знання мови. Тому потрібна державна програма з освоєння мови та безкоштовні мовні курси. За словами омбудсмена, перед тим, як щось вимагати від людей, потрібно створити для них умови.

Що відомо про іспит на знання мови для чиновників

Натомість іспит на рівень володіння мовою для претендентів на посаду у владі набуде чинності з 16 липня 2021 року. Кремінь наголосив, що Нацкомісія зі стандартів державної мови робить усе, аби вчасно розпочати проведення таких іспитів.

Дія сертифікату про рівень володіння мовою не матиме терміну. Проте якщо претендент з першого разу не складе іспит, то матиме час підготуватись і спробувати ще раз.

Сертифікати матимуть різні рівні складності. Все залежатиме від посади, яку хоче отримати кандидат. Сертифікати матимуть категорії А, В, С.

Для топ-чиновників, наприклад, президента чи прем'єра, наявність сертифіката про успішне складання іспиту буде обов'язковим.

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