З 16 січня сфера обслуговування в Україні повинна перейти на державну мову. Як сказав мовний омбудсмен Тарас Кремінь, жодних трагедій щодо переходу немає і навряд чи вони стануться.

Він пояснив, що не треба боятися цієї статті, адже вона імплементується поступово, фактично через 2 роки. Про це Тарас Кремінь сказав в інтерв'ю "Укрінформ".

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Кремінь зазначив, що стаття передусім стосується сфер, пов'язаних з:

торгівлею (супермаркети, магазини, АЗС),

закладами культури (бібліотеки, музеї, театри),

освіти (гурткова робота, додаткові освітні послуги),

фізичної культури й спорту (секції, які надають свої послуги як неповнолітнім, так і людям старшого віку),

сфери охорони здоров'я (консультаційні послуги, діагностичні центри, лабораторії).

Мені здається, жодних трагедій стосовно цього переходу немає і навряд чи вони стануться. А ті, хто сьогодні чинить перепони імплементації цієї статті, насправді здійснюють малоефективні, нікому не потрібні антидержавні інформаційні "вкиди",

– наголосив Кремінь.

Він пояснив, що норма мовного закону розрахована таким чином, щоб був достатній період підготовки. Наприклад, сфера охорони здоров'я мала пів року.

"Це абсолютно справедливо, культурно і толерантно, коли такий важливий закон імплементується поступово задля кращих умов опанування і розвитку державної мови", – додав мовний омбудсмен.

Перехід сфери обслуговування на державну мову: головне

16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який Верховна Рада ухвалила ще 25 квітня.

Відтоді всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги державною мовою.



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу