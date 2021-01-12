Жодних трагедій немає, – Кремінь про перехід сфери обслуговування на українську мову
З 16 січня сфера обслуговування в Україні повинна перейти на державну мову. Як сказав мовний омбудсмен Тарас Кремінь, жодних трагедій щодо переходу немає і навряд чи вони стануться.
Він пояснив, що не треба боятися цієї статті, адже вона імплементується поступово, фактично через 2 роки. Про це Тарас Кремінь сказав в інтерв'ю "Укрінформ".
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Кремінь зазначив, що стаття передусім стосується сфер, пов'язаних з:
- торгівлею (супермаркети, магазини, АЗС),
- закладами культури (бібліотеки, музеї, театри),
- освіти (гурткова робота, додаткові освітні послуги),
- фізичної культури й спорту (секції, які надають свої послуги як неповнолітнім, так і людям старшого віку),
- сфери охорони здоров'я (консультаційні послуги, діагностичні центри, лабораторії).
Мені здається, жодних трагедій стосовно цього переходу немає і навряд чи вони стануться. А ті, хто сьогодні чинить перепони імплементації цієї статті, насправді здійснюють малоефективні, нікому не потрібні антидержавні інформаційні "вкиди",
– наголосив Кремінь.
Він пояснив, що норма мовного закону розрахована таким чином, щоб був достатній період підготовки. Наприклад, сфера охорони здоров'я мала пів року.
"Це абсолютно справедливо, культурно і толерантно, коли такий важливий закон імплементується поступово задля кращих умов опанування і розвитку державної мови", – додав мовний омбудсмен.
Перехід сфери обслуговування на державну мову: головне
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який Верховна Рада ухвалила ще 25 квітня.
- Відтоді всі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги державною мовою.
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