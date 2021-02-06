Раніше Тарас Кремінь заявив, що Олександр Ткаченко не здатний нічого зробити на своїй посаді. У відповідь міністр культури зазначив, що амбіції мовного омбудсмена перевищують його можливості.

Ткаченко вважає, що оцінку коректності висловлювань Кременя має давати Кабінет Міністрів, бо він – урядовий уповноважений. Міністр додав, що така дискусія вже була раніше.

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Відповідь Ткаченка мовному омбудсмену

У мене враження, що амбіції Тараса Кременя перевищують його можливості,

– заявив міністр.

Ткаченко наголосив, що його міністерство створило секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови.

"А ще він (Кремінь – 24 канал) помилився із заявами про відсутність стратегії промоції української мови", – додав глава Мінкульту.

Адже є розроблена Стратегія популяризації української мови до 2030 року "Сильна мова – успішна держава". А уряд погодив план заходів із першого етапу її реалізації.

Крім того, міністерство ще у 2020 році розробило парасольковий портал для популяризації вивчення української мови "Speak Ukrainian".

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За що міністра критикував Кремінь

Він вважає, що Ткаченко не здатний нічого зробити на своїй посаді у Мінкульті.

"Взялися за кіно і немає кіна, взялися за культуру – культури нема", – так мовний омбудсмен уривком з вірша свого батька (українського поета Дмитра Кременя – 24 канал) описав роботу міністра.

Довідка. Ткаченко обіймає посаду міністра культури та інформаційної політики з 4 червня 2020 року. Кремінь є уповноваженим із захисту державної мови з 8 липня 2020 року.