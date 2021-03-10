Схопили за ноги в останній момент: у Кременчуці жінки врятували чоловіка, який стрибав з мосту

Джерело:МВС
У Кременчуці чоловік хотів вкоротити собі віку. Він вирішив стрибнути з мосту. Проте його план провалився – чоловіка врятували двоє жінок-перехожих.
Жінки викликали поліцію до Крюківського мосту. Вони тримали чоловіка за ноги, коли той вже здійснював задуманий стрибок.
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Хлопці, допоможіть, будь ласка. Ми його на руках тримаємо. Він не держиться там ні за що,
– сказали жінки, які тримали горе-самогубця.
Одразу після того правоохоронці почали рятувальну операцію чоловіка.
Окремо дякуємо жінкам за небайдужість, завдяки якій вдалося врятувати людське життя,
– зазначили поліцейські.
Про порятунок чоловіка патрульні записали відео:
У березні 2021 року вже троє українців намагались вкоротити собі віку, стрибнувши з висоти.