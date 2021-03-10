У Кременчуці чоловік хотів вкоротити собі віку. Він вирішив стрибнути з мосту. Проте його план провалився – чоловіка врятували двоє жінок-перехожих.

Жінки викликали поліцію до Крюківського мосту. Вони тримали чоловіка за ноги, коли той вже здійснював задуманий стрибок.

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Хлопці, допоможіть, будь ласка. Ми його на руках тримаємо. Він не держиться там ні за що,

– сказали жінки, які тримали горе-самогубця.

Одразу після того правоохоронці почали рятувальну операцію чоловіка.

Що відбувалось на місці події

На місце події оперативно прибув спільний екіпаж патрульних та нацгвардійців. Вони почали діяти негайно.

Поліцейські обв'язали містянина мотузкою та затягнули на міст.

Крім силовиків також приїхала бригада швидкої. Тож після того, як чоловіка врятували, його оглянули лікарі.

Окремо дякуємо жінкам за небайдужість, завдяки якій вдалося врятувати людське життя,

– зазначили поліцейські.

Про порятунок чоловіка патрульні записали відео:

У березні 2021 року вже троє українців намагались вкоротити собі віку, стрибнувши з висоти.