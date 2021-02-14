У Кременчуці оголосили жалобу через загибель військових на Донбасі

Джерело:фейсбук Віталія Малецького
На Донбасі 14 лютого підірвалися на невідомому вибуховому пристрої троє українських військових. Двоє із них – мешканці Кременчука, в місті 15 та 16 лютого оголосили днями жалоби.
Чоловіки підірвалися в районі Новолуганського під час переміщення. Від отриманих травм вони загинули на місці.
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Мер міста Віталій Малецький зазначив, що загиблі кременчуківці – В'ячеслав Олексієнко та Олександр Войтенко.
Мужні воїни, учасники бойових дій, захисники України. Вони могли б ще дуже багато зробити для нашої держави, проте віддали найдорожче – життя за її незалежність,
– написав Малецький.
Він висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Мер написав, що понеділок та вівторок у Кременчуці оголошуються днями жалоби.Зверніть увагу! З початку 2021 року на фронті від куль ворога загинули вже 11 українських захисників.