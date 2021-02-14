На Донбасі 14 лютого підірвалися на невідомому вибуховому пристрої троє українських військових. Двоє із них – мешканці Кременчука, в місті 15 та 16 лютого оголосили днями жалоби.

Чоловіки підірвалися в районі Новолуганського під час переміщення. Від отриманих травм вони загинули на місці.

До теми Загибель 3 військових на Донбасі: ДБР відкрило кримінальне провадження

Мер міста Віталій Малецький зазначив, що загиблі кременчуківці – В'ячеслав Олексієнко та Олександр Войтенко.

Мужні воїни, учасники бойових дій, захисники України. Вони могли б ще дуже багато зробити для нашої держави, проте віддали найдорожче – життя за її незалежність,

– написав Малецький.

Він висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Мер написав, що понеділок та вівторок у Кременчуці оголошуються днями жалоби.

Зверніть увагу! З початку 2021 року на фронті від куль ворога загинули вже 11 українських захисників.

Що відомо про загиблих 14 лютого військових