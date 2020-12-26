У Кременчуці, що на Полтавщині, пенсіонер Микола Авраменко виявив, що у могилі його дружини насправді похована інша жінка. Через це у місті розгорівся скандал. Як згодом з'ясували, на місце його жінки похоронили матір колишнього заступника голови облради.

Пенсіонер має документи про поховання дружини

Дружину пенсіонера поховали ще 14 років тому. Авраменко має відповідні документи, повідомляє "Кременчуцька газета".

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Одразу після похорону чоловік отримав документ, який засвідчує, що його дружина похована саме на цьому місці. Однак цього виявилось недостатньо.

Коли Авраменко прийшов на кладовище, то побачив, що могили його дружини вже немає – на цьому місці поховали матір колишнього заступника голови облради.



Микола Авраменко / Фото "Візит"

Кого звинувачують у скандальній ситуації

Важливим є те, що його родина має документи про резерв цього місця на кладовищі. Відповідне підтвердження їм видали у 2014 році. Про це запевнило керівництво "Спецкомбінат ритуальних послуг".

Авраменко впевнений, що винним у такій ситуації є саме підприємство "Спецкомбінат ритуальних послуг".

Пояснення представників підприємства

На підприємстві наголосили, що працівники під час копання ями для нового поховання не бачили жодних предметів, які б вказували на старе поховання.

Водночас журналістам телерадіокомпанії "Візит" працівники цвинтаря розповіли, що насправді бачили труну. Вони говорили про це керівництву, однак ті сказали продовжувати.

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Що кажуть у поліції

Поліція розпочала кримінальну справу за фактом подвійного захоронення. Щоб з'ясувати скандальну ситуацію, на кладовище приїздив начальник Крюківського відділку поліції Кременчука Араік Кочкадамян.

Мені він сказав, що справа на контролі,

– розповів пенсіонер.

Авраменко телефонував на Урядову "гарячу" лінію. Там запевнили, що зобов'язали кременчуцьких чиновників з'ясувати непорозуміння. Однак досі скандал не стих. Авраменко направив заяву в місцеву прокуратуру.