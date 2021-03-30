"Боїшся здохнути": через маску жінка облаяла пенсіонера в автобусі Кременчука – відео

У громадському транспорті Кременчука, що на Полтавщині, стався конфлікт. Пенсіонер зробив зауваження жінці, у якої маска була на підборідді. Вона у відповідь лаялась матом.

Інцидент зафільмував один з пасажирів автобуса. Він поширив його у місцевому телеграм-каналі напередодні, 29 березня.

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Що сталося в маршрутці

В громадському транспорті жінка проігнорувала карантинні вимоги та масковий режим. Маска на її обличчі була, але заходила нижче за підборіддя.

У відповідь на зауваження жінка почала проявляти словесну агресію. Вона засипала громадянина лайкою.

Натягнув маску, боїшся здохнути,

– кричала жінка.

У своїй гнівній тріаді додала, що нормальна б людина зауваження їй не зробила.

Варто зазначити, що під час зйомки цього інциденту жоден інший пасажир не намагався втрутитися в конфлікт.

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Яка відповідальність за не носіння маски

За відсутність маски у громадських містах уряд України запровадив санкції.

Для громадян передбачений штраф від 170 до 255 гривень.

Власників бізнесу (закладів харчування, спортклубів, салонів краси, тощо) штрафують, якщо вони не слідкують за масковим режимом. Санкції збільшили вдвічі – тепер передбачені санкції від 3 400 до 5 100 гривень.

Правильне носіння маски є необхідністю. Вона має щільно прилягати до обличчя й закривати рот та ніс повністю.



Які штрафи передбачені за відсутність масок / Інфографіка 24 каналу