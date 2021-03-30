"Боїшся здохнути": через маску жінка облаяла пенсіонера в автобусі Кременчука – відео

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Джерело:

телеграм-канал Кремечука

У громадському транспорті Кременчука, що на Полтавщині, стався конфлікт. Пенсіонер зробив зауваження жінці, у якої маска була на підборідді. Вона у відповідь лаялась матом.

Інцидент зафільмував один з пасажирів автобуса. Він поширив його у місцевому телеграм-каналі напередодні, 29 березня.

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Що сталося в маршрутці

В громадському транспорті жінка проігнорувала карантинні вимоги та масковий режим. Маска на її обличчі була, але заходила нижче за підборіддя.

У відповідь на зауваження жінка почала проявляти словесну агресію. Вона засипала громадянина лайкою.

Натягнув маску, боїшся здохнути,
– кричала жінка.

У своїй гнівній тріаді додала, що нормальна б людина зауваження їй не зробила.

Варто зазначити, що під час зйомки цього інциденту жоден інший пасажир не намагався втрутитися в конфлікт.

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Зверніть увагу! Правильне носіння маски є необхідністю. Вона має щільно прилягати до обличчя й закривати рот та ніс повністю.

Яка відповідальність за не носіння маски

  • За відсутність маски у громадських містах уряд України запровадив санкції.
  • Для громадян передбачений штраф від 170 до 255 гривень.
  • Власників бізнесу (закладів харчування, спортклубів, салонів краси, тощо) штрафують, якщо вони не слідкують за масковим режимом. Санкції збільшили вдвічі – тепер передбачені санкції від 3 400 до 5 100 гривень.


Які штрафи передбачені за відсутність масок / Інфографіка 24 каналу