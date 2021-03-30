"Боїшся здохнути": через маску жінка облаяла пенсіонера в автобусі Кременчука – відео

Джерело:телеграм-канал Кремечука
У громадському транспорті Кременчука, що на Полтавщині, стався конфлікт. Пенсіонер зробив зауваження жінці, у якої маска була на підборідді. Вона у відповідь лаялась матом.
Інцидент зафільмував один з пасажирів автобуса. Він поширив його у місцевому телеграм-каналі напередодні, 29 березня.
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В громадському транспорті жінка проігнорувала карантинні вимоги та масковий режим. Маска на її обличчі була, але заходила нижче за підборіддя.
У відповідь на зауваження жінка почала проявляти словесну агресію. Вона засипала громадянина лайкою.
Натягнув маску, боїшся здохнути,
– кричала жінка.
У своїй гнівній тріаді додала, що нормальна б людина зауваження їй не зробила.
Варто зазначити, що під час зйомки цього інциденту жоден інший пасажир не намагався втрутитися в конфлікт.
Конфлікт у кременчуцькій маршрутці: відеоЗверніть увагу! Правильне носіння маски є необхідністю. Вона має щільно прилягати до обличчя й закривати рот та ніс повністю.
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