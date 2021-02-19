Як на пільгове кредитування 5–7–9% вплине іпотека під 7%

Давно не було інформації, а що ж там з програмою пільгового кредитування "5–7–9%".

В уряді "прикручують краник"?

Подивилась на щотижневу інформацію за останні пів року й ось що з'ясувалось:

за 6 місяців загалом видано 6803 кредитів;

0,37% від загальної кількості підприємств малого та середнього бізнесу в Україні;

об'єми кредитування за цією програмою наразі не зростають, а навпаки зменшуються.

Зокрема, за 10 тижнів з 10 серпня по 20 жовтня 2020 року кредити видали 2586 разів на суму 6 597 мільйонів гривень. За 10 останніх тижнів з 08 грудня 2020 року по 16 лютого 2021 року кредити видали 2457 разів на суму 5 841 мільйонів гривень.

Як видно, по кількості різниці майже немає, а от за обсягами (сумами) – падіння на 11%.

В останній тиждень видано рекордно мало – 161 кредит із середнім розміром кожного 1,8 мільйон гривень. Менше було тільки в кінці серпня, але тоді в середньому видавали вдвічі більше по 3,7 мільйона гривень!

Висновки: схоже на те, що в уряді "прикручують краник", особливо враховуючи, що в ці ж кошти "засунули" іпотеку 7%. Очевидно, що в таких обсягах програма пільгового кредитування не справляє відчутного ефекту на економіку.

За яких же умов рівень такого кредитування буде достатнім?

Якщо хоча б 5% підприємств малого та середнього бізнесу за рік зможуть отримати доступний кредит, це становитиме 97 тисяч суб'єктів.

За програмою підтримки малого та середнього бізнесу в ЄС "COSME" середній розмір кредиту становить 47 700 євро. Це близько 1,5 мільйона гривень.

З такими параметрами, щотижнево мають видаватись 1870 кредитів на суму 2,8 млрд грн. Це в 7 разів більше за кількістю та в 5 разів по сумі, ніж було в середньому за останні пів року.

Як бачимо, щоб програма мала помітний ефект в суспільстві, суми кредитування потрібно збільшувати в рази, як і відповідні бюджетні видатки.