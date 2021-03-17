Країни НАТО стурбовані через дестабілізуючу політику Росії. Також заговорили про військові провокації росіян поблизу кордонів НАТО.

Про це зазначив у своєму звіті Генсекретар Єнс Столтенберг. Альянс буде й надалі збільшувати свою присутність біля Чорного моря. Так зміцнюватимуть безпеку й стабільності цього регіону.

До теми Столтенберг: Євросоюз не здатен гарантувати безпеку Європи, потрібна допомога сусідів

Торговельні санкції США проти Росії

США запроваджують нові торговельні санкції проти Росії. Причиною стало застосування Кремлем хімічної та біологічної зброї проти своїх же громадян. Відомо, що нові обмеження стосуються експорту товарів, які пов'язані з національною безпекою.

Виступ Тихановської

У комітеті Палати представників США відбулись слухання "Жінки на передовій: демократичний рух в Білорусі". Виступала на цю тему білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська. Також на заході розповідали історії жінок, які відкрили бізнес під час пандемії.

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