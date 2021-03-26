Країни – члени Організації Об'єднаних Націй зробили спільну заяву на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Також вони засудили дії Росії щодо окупації Криму і дестабілізації ситуації на Сході України.

"Росія продовжує кричущі порушення та зловживання права людина та нарощує військові потужності на півострові. Спроби Росії узаконити окупацію Криму не є і не будуть визнаними", – мовиться у заяві, до якої приєдналися США, Велика Британія та майже всі країни ЄС, за винятком Угорщини.

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Віртуальна зустріч з Байденом

Президент США Джо Байден взяв участь у віртуальній зустрічі керівників країн Європейського Союзу. Вашингтон і Брюссель заявили, що прагнуть перезавантаження торговельних відносин. Також домовились у квітні тимчасово зупинити мита, запроваджені через давню суперечку щодо субсидій авіабудівним компаніям Boeing у США та Airbus у Європі.

Потужні торнадо у Штатах

Понад 20 потужних торнадо прокотилися південними штатами США. Вони спричинили принаймні 6 смертей та значні руйнування. Найбільше постраждали Джорджія та Алабама. Торнадо залишали після себе десятки вщент зруйнованих будинків.

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Ефективність AstraZeneca перевіряють

У США перевіряють ефективність вакцини британської компанії AstraZeneca. В Україну її постачають під назвою Covishield. Її виробляють в Індії за ліцензією британців.

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