Україна знову розширила список країн червоної зони: перелік

Міністерство охорони здоров'я 29 січня оновило перелік країн, в яких складна ситуація з поширенням COVID-19. Список червоної зони збільшився на 6 країн. Тепер їх – 74.
Джерело: МОЗ
Водночас африканська країна Есватіні з червоної зони потрапила у зелену.
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При цьому найвищі показники захворюваності упродовж останніх 14 днів у Португалії, Лівані, Ізраїлі, Андорі та Іспанії.
Список зелених і червоних країн / Таблиця МОЗ
З 15 червня 2020 року в Україні запровадили адаптивний підхід до самоізоляції українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону.
Країни поділили на дві зони: