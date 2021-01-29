Україна знову розширила список країн червоної зони: перелік

29 січня 2021 , 15:05
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Міністерство охорони здоров'я 29 січня оновило перелік країн, в яких складна ситуація з поширенням COVID-19. Список червоної зони збільшився на 6 країн. Тепер їх – 74.

Джерело: МОЗ

Водночас африканська країна Есватіні з червоної зони потрапила у зелену.

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Які нові країни додали у червону зону

  • Парагвай
  • Мексика
  • Барбадос
  • Перу
  • Кабо-Верде
  • Домініканська республіка
  • Сент-Люсія

При цьому найвищі показники захворюваності упродовж останніх 14 днів у Португалії, Лівані, Ізраїлі, Андорі та Іспанії.

Список зелених і червоних країн / Таблиця МОЗ

Що відомо про червону та зелену зони

З 15 червня 2020 року в Україні запровадили адаптивний підхід до самоізоляції українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону.

Країни поділили на дві зони:

  • червона зона – показник захворюваності на COVID-19 перевищує аналогічний показник в Україні. Особи, які перетнули кордон України з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів. Також туди записують країни, де невідомі темпи поширення коронавірусу.
  • зелена зона – показник активних випадків захворюваності на COVID-19 є меншим, ніж в Україні. Особи, які перетнули кордон України та прибули з країни "зеленої зони", можуть самоізоляцію не проходити.