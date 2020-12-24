Перед святами МОЗ скоротив список країн зеленої та червоної зон: перелік
Міністерство охорони здоров'я 24 грудня вчергове оновило перелік країн, в яких складна ситуація з поширенням COVID-19. Список червоної зони зменшився на 2 країни, тепер їх – 45.
За тиждень з червоної зони забрали Йорданію та Італію. Їх віднесли до зеленої зони. Новий перелік опублікували на сайті МОЗ України.
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Відтак "червоними" стали 45 країн, зокрема: Сербія, Вірменія, Грузії, Данія, США, Швеція, Угорщина та інші. Серед нових до списку додали Великобританію, Румунію та Німеччину.
Список зелених і червоних країн / Таблиця МОЗ
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З 15 червня 2020 року в Україні запровадили адаптивний підхід до самоізоляції українців і громадян інших країн, які прибувають з-за кордону.
Країни поділили на дві зони:
- червона зона – показник захворюваності на COVID-19 перевищує аналогічний показник в Україні. Особи, які перетнули кордон України з країни "червоної зони", скеровуються на обов’язкову обсервацію/самоізоляцію на 14 днів. Також туди записують країни, де невідомі темпи поширення коронавірусу.
- зелена зона – показник активних випадків захворюваності на COVID-19 є меншим, ніж в Україні. Особи, які перетнули кордон України та прибули з країни "зеленої зони", можуть самоізоляцію не проходити.
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