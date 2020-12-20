Росія прив'язує до політики усі можливі питання. Зокрема, соціальні економічні та гуманітарні. Це суттєво ускладнює процес переговорів.

Україна повсякчас намагається вирішити певні питання з Росією та її представниками на окупованому Донбасі. Про це глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

Актуально Росія вимагає від України прийняти так званий "мирний план" бойовиків щодо Донбасу

Однак російська сторона постійно блокує процес. Вона переводить усе у політичну площину. Зокрема, говорить про скасування закону щодо місцевих виборів в окремих регіонах Донбасу.

Україна давала пропозиції, як і коли це можна зробити, але повторю: саме Росія пов'язувала будь-які питання обміну утримуваними особами, економічні питання, гуманітарні з політичними питаннями, які ніякої прив'язки там зовсім не мають,

– наголосив Кравчук.

Зверніть увагу! Російські бойовики заблокували обмін полоненими між Україною та Росією. Окупанти поставили умову, яку українська сторона не може виконати. Детальніше читайте тут.