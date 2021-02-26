Леонід Кравчук вважає, що переговорний процес з врегулювання ситуації на Донбасі потрібно перенести з Мінська. За його словами, Білорусь є повністю залежною від Росії.

Глава української делегації у ТКГ зазначив, що потрібно обрати нове місце для проведення перемовин. Про це він повідомив в інтерв'ю DW.

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Перенести потрібно. Не можна їх проводити в країні, яка залежна від Росії на 100 відсотків. У країні, де влада в диктаторських руках. Незрозуміло, як за таких умов може діяти структура, яка бореться за мир. Це нонсенс,

– сказав перший президент.

Леонід Кравчук неодноразово пояснював, що Україна продовжує вести діалог з Росією для того, щоб світ побачив, що наша держава системно й послідовно виконує свої зобов'язання і щоб побачив, як діє агресор.

Зверніть увагу! Олексій Резніков заявив, що переговори ТКГ у Мінську практично заблоковані з липня 2020 року. За його словами, вже понад пів року припинені будь-які дискусії щодо врегулювання ситуація на Донбасі.

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